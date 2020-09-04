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Коронавирус Covid-19

«Чтобы придать коллегам тонус»: Собянин рассказал, что мотивировало его сделать прививку от коронавируса

Мэр Москвы проверил на себе вакцину еще на раннем этапе испытаний
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Роман ЗЛОБИН

В столице начинается вакцинация от коронавируса. И одним из первых прививку сделал мэр Москвы Сергей Собянин. О своих ощущениях он рассказал лично.

- Чувствую себя нормально, дай бог, чтобы было так и дальше, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города решил проверить на себе отечественную вакцину и тем самым показать коллегам, что это безопасно.

- Решил сделать, чтобы придать моим коллегам тонус и самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас в России появилась хорошая отечественная вакцина, - рассказал Сергей Собянин.

Столичные врачи разрешили мэру города сделать прививку на раннем этапе, и Сергей Семенович уже прошел почти половину всей большой стадии.

Напомним, за последние сутки в столице выявлено 692 новых случая. Среднее число заболевших за неделю составляет на 3% меньше, чем три недели назад.

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