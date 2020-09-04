Московский бизнесмен изнасиловал бездомную в своем Range Rover

В полицию поступило заявление об изначиловании от 25-летней бездомной девушки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все случилось рядом с шоссе Энтузиастов на территории лесопарка Терлецкий. В полицию обратилась уроженка Кемеровской области, 25-летняя Виктория П.* Вика рассказала полицейским, что находилась поздним вечером в лесопарке, когда к ней подошел приличного вида мужчина. Он завязал с девушкой разговор, желая познакомиться. Мужчина рассказал, что он бизнесмен, и предложил Вике показать его крутой внедорожник Range Rover, припаркованный неподалеку. Девушка согласилась и пошла с незнакомцем в сторону парковки. Вика не ожидала подвоха и села в автомобиль нового знакомого. В машине мужчина набросился на девушку и изнасиловал ее.

«В полицию поступило заявление от 25-летней Виктории П.* без определенного места жительства. Девушка рассказала, что ее изнасиловал неизвестный в автомобиле в лесопарке Терлецкий. Сразу после нападения мужчина скрылся с места преступления, оставив Вику одну. Пострадавшая сразу отправилась в полицию», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция разыскивает бизнесмена.

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