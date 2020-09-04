«Паром угнал неизвестный и за деньги катал людей»: полиция не станет расследовать ЧП в Котельниках, в котором чуть не утонули 20 человек

На пароме перевернулись порядка 20 человек. Фото: Кадр видео

В середине июля на Каменном острове между Дзержинском и Котельниками было не протолкнуться. Стояла жара, отдыхающие весь день тянулись на популярный карьер. Дикий пляж разбили на участке посреди водоема: попасть туда можно либо вплавь, либо на пароме. Выглядит последний как ржавый плот, который удерживают на воде пустые бочки. Отдыхающие катались на нем несколько лет и о своей безопасности не задумывались.

— У места отправления парома стоит табличка, что он принадлежит обществу спасения на водах «Восвод». Сначала брали по 100 рублей, в этом году подняли до 200. Никаких чеков, — рассказывают местные жители.

Вечером 12 июля все шло своим чередом: к каменному острову причалило судно, смуглолицый капитан лет 25 бойким голосом с акцентом зазывал отдыхающих. На борт поднялись два десятка человек. Отчалили, а через минуту плот перевернулся.

— Я оказалась под ним. Одежда зацепилась за трос, который используется для переправы. Теперь я знаю, о чем думают люди, когда тонут. Воздух заканчивался, я мысленно попрощалась со всеми. Как вдруг рука выдернула меня из оков троса и я смогла сделать вдох, — рассказывает kp.ru москвичка Анастасия.

В тот момент она была на восьмом месяце беременности. Прямо с берега ее госпитализировали на сохранение. Было подозрение на преждевременные роды: плод долгое время не получал кислорода и начал двигаться. Из-под плота Анастасию достал муж: в мутной воде и происходящем хаосе он долго не мог отыскать супругу. Вместе с семьей была французская бульдожка Ханна. Это маленькая собака, которая совсем не умеет плавать. Очаровательный питомец захлебнулся.

Французские бульдоги не умеют плавать, поэтому Ханна захлебнулась. Фото: Личный архив героя публикации

«ПАРОМ НАШ, НО В ТОТ ДЕНЬ ЕГО… УГНАЛИ»

Участники тех событий написали заявление в полицию. Потребовали привлечь организацию «Восвод». Она числится частной конторой, но занимается спасением утопающих и при этом перевозит людей на ржавом пароме. Дело кажется очевидным: есть судно, которое работало несколько лет, есть табличка рядом с ним, есть контора, и есть пострадавшие. Однако в Котельниковском отделе полиции развели руками и выдали отказ в возбуждении уголовного дела.

Копия документа имеется в распоряжении «Комсомольской правды». В нем сказано, что дознаватель опросил представителя «Восвода», но тот открестился от платной переправы. Паром их якобы служит для спасения утопающих. Однако в тот день отряд был задействован на задании в другом районе. Паром угнал неизвестный и за деньги возил людей. То же самое в личной беседе с корреспондентом kp.ru сообщил сотрудник «Восвода».

Полиция дальше объяснений разбираться не стала. Дознаватель написал: состава преступления нет, в возбуждении уголовного дела отказать.

Этот мужчина управлял паромом. Фото: Кадр видео

— Как можно взять и замять дело? Утонуло столько вещей, стольким угрожала опасность, погибла собака! — недоумевает Анастасия, которую в последний момент достали из-под парома.

Вместе с другими пострадавшими она намерены добиваться тщательного расследования. За историей будет следить «Комсомольская правда».

На следующий день после инцидента неизвестные срезали трос парома. Фото: предоставлено «КП» очевидцами

НА ЗАМЕТКУ

Что делать, если полиция отказала в возбуждении уголовного дела

— Если вы намерены обжаловать решение об отказе в возбуждении уголовного дела, то написать жалобу можете вы или ваш представитель, например, адвокат. Текст должен быть по сути дела и легко читаемым. Не забудьте указать адрес фактического проживания или электронную почту, чтобы получить ответ, — рассказывает член Адвокатской палаты Москвы, адвокат Эдуард Бурушко.

Наиболее эффективным методом обжаловать отказ будет обращение в прокуратуру или суд. У прокуратуры широкий спектр полномочий для разрешения спорных ситуаций и привлечения работников полиции к дисциплинарной ответственности.

— Касательно суда, жалоба направляется в районный суд по месту нахождения полицейского отдела, в котором был вынесен отказ. Она может быть подана повторно, в случае повторяющихся отказов. Суд обязан отправить запрос на материалы проверки по данной ситуации и пригласить уполномоченное лицо, которое отказало в возбуждении дела.

Срок рассмотрения жалобы — пять дней. Платить госпошлину не нужно. Грамотно составить обращение поможет адвокат. Но это дополнительный расходы, однако выше шанс, что ваше требование удовлетворят.