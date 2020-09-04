Москва
Еще
Радио
Москва
Еще
Радио
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

«Паром угнал неизвестный и за деньги катал людей»: полиция не станет расследовать ЧП в Котельниках, в котором чуть не утонули 20 человек

Во время происшествия утонула собака, а из-под судна в последний момент вытащили беременную
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)
На пароме перевернулись порядка 20 человек.

На пароме перевернулись порядка 20 человек.

Фото: Кадр видео

В середине июля на Каменном острове между Дзержинском и Котельниками было не протолкнуться. Стояла жара, отдыхающие весь день тянулись на популярный карьер. Дикий пляж разбили на участке посреди водоема: попасть туда можно либо вплавь, либо на пароме. Выглядит последний как ржавый плот, который удерживают на воде пустые бочки. Отдыхающие катались на нем несколько лет и о своей безопасности не задумывались.

— У места отправления парома стоит табличка, что он принадлежит обществу спасения на водах «Восвод». Сначала брали по 100 рублей, в этом году подняли до 200. Никаких чеков, — рассказывают местные жители.

Вечером 12 июля все шло своим чередом: к каменному острову причалило судно, смуглолицый капитан лет 25 бойким голосом с акцентом зазывал отдыхающих. На борт поднялись два десятка человек. Отчалили, а через минуту плот перевернулся.

— Я оказалась под ним. Одежда зацепилась за трос, который используется для переправы. Теперь я знаю, о чем думают люди, когда тонут. Воздух заканчивался, я мысленно попрощалась со всеми. Как вдруг рука выдернула меня из оков троса и я смогла сделать вдох, — рассказывает kp.ru москвичка Анастасия.

В тот момент она была на восьмом месяце беременности. Прямо с берега ее госпитализировали на сохранение. Было подозрение на преждевременные роды: плод долгое время не получал кислорода и начал двигаться. Из-под плота Анастасию достал муж: в мутной воде и происходящем хаосе он долго не мог отыскать супругу. Вместе с семьей была французская бульдожка Ханна. Это маленькая собака, которая совсем не умеет плавать. Очаровательный питомец захлебнулся.

Французские бульдоги не умеют плавать, поэтому Ханна захлебнулась.

Французские бульдоги не умеют плавать, поэтому Ханна захлебнулась.

Фото: Личный архив героя публикации

«ПАРОМ НАШ, НО В ТОТ ДЕНЬ ЕГО… УГНАЛИ»

Участники тех событий написали заявление в полицию. Потребовали привлечь организацию «Восвод». Она числится частной конторой, но занимается спасением утопающих и при этом перевозит людей на ржавом пароме. Дело кажется очевидным: есть судно, которое работало несколько лет, есть табличка рядом с ним, есть контора, и есть пострадавшие. Однако в Котельниковском отделе полиции развели руками и выдали отказ в возбуждении уголовного дела.

Копия документа имеется в распоряжении «Комсомольской правды». В нем сказано, что дознаватель опросил представителя «Восвода», но тот открестился от платной переправы. Паром их якобы служит для спасения утопающих. Однако в тот день отряд был задействован на задании в другом районе. Паром угнал неизвестный и за деньги возил людей. То же самое в личной беседе с корреспондентом kp.ru сообщил сотрудник «Восвода».

Полиция дальше объяснений разбираться не стала. Дознаватель написал: состава преступления нет, в возбуждении уголовного дела отказать.

Этот мужчина управлял паромом.

Этот мужчина управлял паромом.

Фото: Кадр видео

— Как можно взять и замять дело? Утонуло столько вещей, стольким угрожала опасность, погибла собака! — недоумевает Анастасия, которую в последний момент достали из-под парома.

Вместе с другими пострадавшими она намерены добиваться тщательного расследования. За историей будет следить «Комсомольская правда».

На следующий день после инцидента неизвестные срезали трос парома. Фото: предоставлено «КП» очевидцами

На следующий день после инцидента неизвестные срезали трос парома. Фото: предоставлено «КП» очевидцами

НА ЗАМЕТКУ

Что делать, если полиция отказала в возбуждении уголовного дела

— Если вы намерены обжаловать решение об отказе в возбуждении уголовного дела, то написать жалобу можете вы или ваш представитель, например, адвокат. Текст должен быть по сути дела и легко читаемым. Не забудьте указать адрес фактического проживания или электронную почту, чтобы получить ответ, — рассказывает член Адвокатской палаты Москвы, адвокат Эдуард Бурушко.

Наиболее эффективным методом обжаловать отказ будет обращение в прокуратуру или суд. У прокуратуры широкий спектр полномочий для разрешения спорных ситуаций и привлечения работников полиции к дисциплинарной ответственности.

— Касательно суда, жалоба направляется в районный суд по месту нахождения полицейского отдела, в котором был вынесен отказ. Она может быть подана повторно, в случае повторяющихся отказов. Суд обязан отправить запрос на материалы проверки по данной ситуации и пригласить уполномоченное лицо, которое отказало в возбуждении дела.

Срок рассмотрения жалобы — пять дней. Платить госпошлину не нужно. Грамотно составить обращение поможет адвокат. Но это дополнительный расходы, однако выше шанс, что ваше требование удовлетворят.

ЧППроисшествия: ЧП

Рекомендуемые