Сад бабочек, Дом муравья и кафе-оранжерея: после капремонта открывается павильон «Цветоводство» на ВДНХ

«ВДНХ – визитная карточка Москвы Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Восстановление ВДНХ продолжается уже не первый год. За это время реконструировали 14 памятников, среди которых павильон «Космос», арка Центрального входа, фонтанный комплекс.

Накануне Дня города (в этом году отмечается 5 и 6 сентября) на главной выставке страны появился ещё один обновлённый павильон.

«ВДНХ – визитная карточка Москвы, главная точка притяжения москвичей и туристов, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра восстановленного здания павильона «Цветоводство» 4 сентября. - Каждый год выставка прирастает новыми объектами для интересного и познавательного отдыха. И нынешний год, несмотря на все сложности, не станет исключением. Вскоре откроется еще одна точка притяжения любителей живой природы – павильон «Цветоводство». Не за горами еще несколько ярких премьер - Музей Гаража особого назначения ВДНХ, Центр национальных конных традиций, Музей Росатома».

На ВДНХ будет работать павильон "Цветоводство" Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

ЧТО СДЕЛАЛИ

В павильоне №29 «Цветоводство и озеленение», построенном в начале 1970-х годов, за все время ни разу не делали капремонт. Теперь в здании:

- заделали сколы и выбоины;

- восстановили утраченные участки облицовки;

- обработали фасад специальным раствором, защищающим от осадков;

- обновили на фасаде декоративный рельеф "Флора" – кованный из меди ажурный женский силуэт, украшенный цветочными композициями;

- заменили 49 витражных окон нестандартной формы;

- отремонтировали крыльцо главного входа, крышу, а также четыре декоративных бассейна размером от 54 до 230 квадратных метров.

Прекрасные цветы можно будет увидеть не только летом, но и зимой, в оранжереях. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

КОГДА ОТКРОЮТ

Первых посетителей павильон «Цветоводство и озеленение» начнет принимать в декабре этого года.

ЧТО УВИДИМ

В павильоне разместят постоянную выставку ландшафтной архитектуры «Современное цветоводство». На ней можно будет увидеть:

- Сад бабочек – интерактивное мультимедийное пространство, посвященное бабочкам и цветам;

- Сады «Четыре сезона» – пространство с четырьмя ландшафтными экспозициями и четырьмя тематическими арт-конструкциями. Сюда можно будет прийти не только для того, чтобы узнать о новых трендах в озеленении, но и для отдыха среди красивых и ароматных растений;

- Голографический кинотеатр – объемное голографическое шоу об удивительных растениях мира;

- Дом муравья – три макета с уникальными формикариями, где можно наблюдать за живыми муравьями, их семьями и жизнью внутри формикария. В зоне VR с помощью специальных очков посетители смогут виртуально «пожить жизнью муравья».

В павильоне планируют также открыть историческую выставку, демонстрационно-выставочный зал, кафе-оранжерею, лекторий-кинотеатр. В том числе вновь начнутся занятия в школе ландшафтного дизайна.