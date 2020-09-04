«Вот это деды жгут!»: В соцсетях появилось видео с подмосковными пенсионерами, танцующими в скейт-парках и на набережных

Танцующие дедушки взорвали соцсети. Фото: Кадр видео

В соцсетях появился забавный ролик с танцующими пенсионерами, который начали активно репостить в соцсетях.

«Деды поймали вайб...» - гласит подпись. Вайб - это новый молодёжный сленг, слово означает особое настроение, которое создает то или иное атмосферное место.

В ролике пенсионер в очках усаживается на скамейку в парке (дело происходит в Видном), разглядывает принимающую солнечные ванны молодежь и вдруг начинает танцевать под модную современную музыку. Затем в кадре появляется седовласый бородач (ну вылитый Дед Мороз, только в актуальной желтой вязаной шапке, как у лесоруба) - он отплясывает на площади старинного городка Верея. И вдруг оба дедули оказываются на новенькой набережной Красногорска и обнаруживают там еще одного сверстника, вертящего нижний брейк. Смотрится все это стильно и круто.

Соцсети от пожилых танцоров без ума:

«Вот это деды жгут!»,

«Мне бы так в их годы»,

«Очень круто получилось. Чистый Голливуд».

Как стало известно kp.ru, ролик оказался вирусным видео телеканала «360». Идея его состоит в том, чтобы показать жителям Московской области разного возраста, как через благоустройство преображаются подмосковные города.