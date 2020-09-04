Организатора захвата банка во имя Бузовой в Москве признали невменяемым

Перед своим задержанием налетчик сообщил, что хотел узнать правду, как Ольга Бузова стала популярной Фото: REUTERS

В конце мая человек в форме курьера зашел в отделение банка на Земляном валу. Он грозился взорвать филиал и удерживал в заложниках человека. Своим главным требованием Алексей Барышников — так зовут налетчика — объявил встречу с инстаграм-дивой Ольгой Бузовой. Однако судить его за это не будут. Институт Сербского после психиатрической экспертизы обвиняемого выдал заключение о невменяемости.

Материалы передали в прокуратуру, откуда они поступят в Хамовнический райсуд. Подобная справка означает, что если судья согласится с доводами экспертов о состоянии душевного здоровья парня, то вместо детального разбора дела и наказания, его ждет принудительное лечение. На него отправляют бессрочно. Срок нахождения пациента в специализированной больнице определяют врачи.

Напомним, захват заложников произошел 23 мая. Правда действовал налетчик странно и пассивно. Сначала он обо всем рассказал сотруднице отделения: заявил, что в сумке бомба и ему нужна правда. Девушка нажала сигнал тревоги, но подозрительный посетитель остался к этому равнодушен. Тогда сотрудники офиса скомандовали всем посетителям покинуть здание и эвакуировались сами.

Внутри остался лишь 27-летний москвич Федор Пименов. Сначала он боялся Барышинкова, но затем понял, что угрозы нет и даже запустил стрим в своем инстаграме. В прямом эфире налетчик рассказал, что намерен добиться встречи с Ольгой Бузовой. При этом он отхлебывал из бутылки вина и курил одну за другой сигареты.

В это время к отделению были стянуты все силовики. Пытались вступить в переговоры, но готовились к жесткому захвату. Пока тянули время, онлайн-трансляцию из банка смотрел весь город. Трезво оценив обстановку, отряд СОБРа спокойно вошел через главный вход, уложил Барышинкова лицом в пол.

Перед своим задержанием налетчик сообщил, что хотел узнать правду, как Ольга Бузова стала популярной. Знакомые Алексея рассказали корреспондентам kp.ru, что он всегда был спокойным парнем и даже назвали его «тихушинком». Однако отметили его слабость к употреблению психотропных веществ. Сама Бузова позже рассказала подписчикам своих соцсетей, что была готова приехать на место, если бы нападавший выдвинул такое требование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самый абсурдный захват заложников в мире: безработный в куртке курьера угрожал взорвать банк и в прямом эфире требовал Ольгу Бузову

Налетчик, превратил террористический акт в сюр (подробности)