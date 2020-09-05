Открытие Северного речного вокзала в Москве после реконструкции: Смотровая площадка на крыше, парк и музей транспорта

Северный речной вокзал открыт! Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Северный речной вокзал открыт! После реставрации и благоустройства здание, парк и набережная вновь заполняются москвичами и туристами.

"Реставрация памятника архитектуры Северного речного вокзала и благоустройство парка стали крупнейшим проектом создания качественной городской среды в этом году, - сказал сегодня, 5 сентября, в День города мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра итогов реставрации Северного речного вокзала. - Работы в основном завершены. Начиная с сегодняшнего дня, здание вокзала и парк вновь принимают гостей и будут постепенно наполняться жизнью".

Теперь речная навигация в московской акватории будет открываться и закрываться на Северном речном вокзале. Но это не только транспортная точка, но и культурная. Все вокруг сделано для круглогодичного отдыха горожан. В здании также открылся музей истории московского транспорта. А ещё красивый вокзал-дворец вновь можно использовать для киносъёмок и проведения важных общегородских мероприятий.

После реставрации и благоустройства здание, парк и набережная вновь заполняются москвичами и туристами. Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

КАК ДОБРАТЬСЯ

Северный речной вокзал находится на берегу Химкинского водохранилища.

Адрес: Ленинградское шоссе, вл. 51. Ближайшая станция метро - "Речной вокзал".

ЧТО СДЕЛАЛИ

1. Отреставрировали уникальный памятник архитектуры 30-х годов XX века – здание Северного речного вокзала. При этом удалось сохранить большинство оригинальных элементов здания и деталей интерьера, а утраченные - восстановили по историческим образцам. На главный шпиль здания вернулась сверкающая звезда. Внутри - зал ожидания, ресторан "Волга-Волга", смотровая площадка на крыше, музей транспорта, турбюро, сувенирная лавка и книжный магазин.

2. Капитально отремонтированы все 17 причалов Северного речного вокзала. Здесь могут принимать или отправлять до 4 судов одновременно, и до 24 судов в сутки. Основные маршруты - Санкт-Петербург, Ярославль, Казань, Нижний Новгород, Астрахань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Плёс, Череповец, Углич, Кострома, Самара, Саратов, Городец, Мышкин, Валаам, Тверь, Тутаев. За сезон вокзал готов обслужить более 1,5 миллионов пассажиров.

4. Полностью обновили парк около вокзала. В нем появились 11 игровых и спортивных площадок, уменьшенная копия Канала имени Москвы – ручей со шлюзами и подсветкой.

На набережной длиной 1,4 километра - амфитеатр на 100 человек, прогулочные маршруты, лавочки, детский электропоезд, воссозданные исторические фонтаны и скульптуры. На большой площади перед зданием вокзала - новый сухой светодинамический фонтан.

К следующему лету в южной части набережной откроется зона отдыха с 3 бассейнами с подогревом, а в северной части парка - небольшой летний кинотеатр.

ИСТОРИЯ

Здание Северного речного вокзала построили в 1933 - 1937 годах - одновременно с Каналом имени Москвы, ещё до заполнения Химкинского водохранилища.

Вокзал признан памятником архитектуры регионального значения. Его можно увидеть во многих известных отечественных кинофильмах – "Волга-Волга", "Новая Москва", "Коллеги", "Гонки по вертикали", "По семейным обстоятельствам" и др.

Общая площадь 3-этажного здания вокзала - 5,3 тысяч квадратных метров.

Длина вдоль берега – 150 метров.

Высота шпиля в поднятом положении – 27 метров.

К причалам спускается величественная парадная лестница.

Северный речной вокзал находится на берегу Химкинского водохранилища. Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

КСТАТИ

В ближайшие годы планируется построить пассажирскую канатную дорогу между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал".

Канатная дорога длиной 2,3 километра соединит соседние районы – Левобережный, Северное и Южное Тушино. Сейчас их разделяет Химкинское водохранилище. Канатка сократит время в пути для пассажиров общественного транспорта в 5-6 раз – с 45 до 7-10 минут.