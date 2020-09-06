15 линий за 85 лет: как изменилась карта метро Москвы

Представить Москву без метро уже нереально. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представить Москву без метро уже нереально. Это часть города — подземного. Там своя особая жизнь. Можно не только миновать автомобильные пробки и быстро добраться в нужное место, но еще и влюбиться, послушать живой концерт, попасть на выставку живописи в вагоне, потерять и найти зонт. Каждое десятилетие в истории московского метро отличается от остальных. Посмотрим, как строилось метро в период с 1935 по 2020 год.

Первая карта Московского метрополитена. Фото: предоставлено Московским метрополитеном

1935

Семь рабочих пришли 10 декабря 1931 года во двор дома №13 по улице Русаковской и вонзили лопаты в мерзлую землю. Через месяц работа кипела уже на всех участках первой линии. В мае 1935 года были открыты 13 станций. Остановки – 30 секунд.

Поезда шли в двух направлениях:

- Сокольники — Охотный ряд — Смоленская площадь (и обратно),

- Сокольники — Охотный ряд — Парк культуры (и обратно).

Перспективная карта Московского метрополитена. Были запланированы следующие радиусы: Красно-Пресненский, Арбатский, Фрунзенский, Кировский, Таганский, Рогожский, Покровский, Дзержинский, Горьковский. Фото: предоставлено Московским метрополитеном

1965

Курс на упрощения стиля станций продолжался до 1970 года.

Карта Московского метрополитена, 1965 год. Фото: предоставлено Московским метрополитеном

Появились так называемые «стекляшки» (станции со стеклянными вестибюлями) и «сороконожки» (платформы с 40 колоннами в два ряда). Облицовка из кафеля, экономия на дизайне. Зато станции продолжали строить. И уже в конце 1966 года открылся участок фиолетовой линии от «Таганской» до «Ждановской» (ныне — «Выхино»).

На карте в 1983 году появляется Серпуховская линия с восемью станциями — от «Серпуховской» до «Южной», а в 1985 году появляется и станция от чехословацких метростроевцев «Пражская». Фото: предоставлено Московским метрополитеном

1985

Период 70-80-х был продуктивным. На карте в 1983 году появляется Серпуховская линия с восемью станциями — от «Серпуховской» до «Южной», а в 1985 году появляется и станция от чехословацких метростроевцев «Пражская».

- В то время архитекторы и инженеры дружественной страны возводили «Пражскую», а советские оформители занимались строительством станции «Московская» в Праге, - рассказали в мэрии Москвы.

1989

Темпы строительства замедлились. В 1989 году открыли только одну станцию — «Крылатское» на Филевской линии. Несмотря на сложные времена, метро строили: в 90-е открыли 19 станций, в 2000-е – еще 27 станций.

Сейчас на карте метро 15 линий, включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему. Фото: предоставлено Московским метрополитеном

2020

Сейчас на карте метро 15 линий, включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему. Пассажиры ежедневно пользуются 275 станциями (238 станций метро, 31 станция МЦК и 6 станций монорельса).

И уже есть решение об удвоении московского метро, чтобы передвижения внутри города были быстрыми. В столице продолжают строительство Большой кольцевой линии, а также проектируются новые радиальные линии в Коммунарку, Бирюлево и Рублево-Архангельское.