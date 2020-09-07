Поезда московского метро: Еж с фарами-глазами и «Русич» с кондиционерами

Фото: РИА Новости

В этих вагонах катались наши бабушки и дедушки, наши родители в них знакомились, а мы со своими детьми даем им имена. За всю историю Московского метрополитена пассажиров перевозили поезда более десяти типов и их модификаций.

Первые вагоны отмечали буквами - А, Б, В, Г, Д, Е, Еж и Ем. В 1970-е годы стали использовать цифры, а позже поездам начали придумывать имена. Так появились «Яуза», «Русич», «Ока» и самые современные - «Москва». В столичном метро «Комсомолке» рассказали, как и когда менялись составы.

Тип А

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В 1934 году специально к открытию подземки на Мытищинском машиностроительном заводе собрали первые поезда Московского метрополитена из 58 вагонов. В салоне были мягкие диваны в кожаной обивке, красивые светильники. Кузова были окрашены в песочно-желтый цвет. Чуть позже их перекрасили в зеленый и синий.

Сегодня в электродепо «Измайлово» есть состав из вагонов серии А. В 2015 году, к 80-летию столичного метро, их полностью восстановили.

Тип Б

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В 1937 году для линий второй очереди метро выпустили новые вагоны. В них улучшили систему вентиляции. Теперь воздух более равномерно распределялся по всему салону. Вагоны этой серии ездили в подземке до 1976 года.

Тип В

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В 1945 - 1946 годах в Москву доставили и модернизировали 120 немецких электровагонов из Берлинского метро. Их отметили буквой В - военный.

До модернизации двери в них автоматически только закрывались, а открывали их изнутри пассажиры. Сиденья в вагонах были обиты бордовым плюшем. Материал сняли и пустили его на шнуры, которые использовали для ограждения эскалаторов во время ремонта.

Для пассажиров московского метро обивку сидений сделали кожаной. Деревянную обшивку внутреннего интерьера вагонов заменили на линкруст - плотную бумагу с вытесненными на ней узорами.

Военные трофеи курсировали на линии «Сокольники» - «Парк культуры» до начала 60-х годов. Затем вагоны серии В списали. Но некоторые из них переделали в электровозы и путеизмерители для хозяйственных нужд.

Тип Г

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В 1940 году собрали шесть вагонов специально для Горьковской (сейчас - Замоскворецкой) линии. Их даже обозначили буквой Г. Однако из-за войны серийное производство удалось наладить только спустя семь лет.

Эти вагоны были на восемь тонн легче прежних. Главное - в отличие от предшественников здесь все вагоны были моторными, то есть двигатели установлены в каждый из них. Их оснастили новым электрооборудованием, а также электрическим торможением. В то время вагон серии Г был одним из самых современных в мире как по технико-эксплуатационным и динамико-скоростным показателям, так и по надежности работы.

Тип Д

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В 1949 году выпустили опытную партию. Букву Д им присвоили просто потому, что до этого серии А, Б, В и Г случайно сложились в алфавит.

В салоне стало меньше сидячих мест, но зато впервые появились любимые многими современными жителями «карманы» возле дверей для стоящих пассажиров. Эти вагоны служили москвичам до 1995 года.

Тип Е

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В 1959 - 1960 годах появились первые семь вагонов новой серии. Массовое производство велось с 1963 по 1969 год. Кстати, прокатиться в них можно было вплоть до 2008-го. Причем не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Киеве, Тбилиси и Баку.

У новых вагонов появились полосы гофрированного металла на корпусе. При этом обшивка стала прочнее, аэродинамика улучшилась. Впервые в вагонах расширили дверные проемы, что позволило ускорить посадку и высадку пассажиров. А возможная максимальная скорость поездов выросла до 90 км/ч.

Тип Ем и Еж

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Их спроектировали в 60-е годы специально для открытых в Ленинграде станций новой конструкции. Старые составы просто не подходили для питерских платформ.

Дверные проемы стали симметричнее за счет изменения посадочных мест, а также отсутствия сидений возле кабины машиниста. В отделке новых вагонов вместо линкруста использовали новый материал - слоистый пластик.

Модернизированные вагоны Еж-3 до середины этого года катались на Таганско-Краснопресненской линии. Затем последние из них заменили на поезда серии «Москва».

Тип 81-717/714 («номерные»)

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В 1978 году запустили самую массовую серию вагонов не только в истории столичного метро, но и в мире. Их часто называют «номерными», поскольку от буквенных обозначений решили отказаться. Сегодня такие поезда можно встретить в 18 метрополитенах по всему земному шару.

В салонах «номерных» впервые появились люминесцентное освещение и экстренная связь пассажиров с машинистом. А за счет того, что в промежуточных вагонах убрали кабину машиниста, места в них стало больше примерно на десять процентов.

«Номерные» поезда ходили по всем линиям, кроме Арбатско-Покровской и Некрасовской. Всего в столичном метро более 2,2 тысячи подобных вагонов.

Тип 81-720/81-721 («Яуза»)

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В 1998 году горожане начали ездить на поездах полностью обновленной конструкции. Кузов таких вагонов сделан из нержавеющей стали. Сидячих мест меньше, и за счет этого в вагоне помещается на 30 - 40 человек больше. Впервые сделаны сиденья, повторяющие изгиб спины человека.

Главное отличие от всех других моделей - новая система управления тяговым приводом. Она позволяет поезду плавно набирать и сбрасывать скорость.

Тип 81-740/81-741 («Русич»)

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В 2003 году стартовало серийное производство очередной новинки. Дизайн салона кардинально переработали. В окнах поставили двойные ударопрочные стеклопакеты с тонированными стеклами. В салоне - антивандальные диваны с мягкими вставками, многослойный пол, новая конструкция дверей. За счет этого в поезде во время движения стало тише.

Еще одно новшество - система отопления, а затем и кондиционеры в пассажирском салоне.

Серия 81-760/761 («Ока»)

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

С 2012 года и до сих пор эти поезда курсируют в подземке.

В салонах есть кондиционеры. В головных вагонах - место для инвалидной или детской коляски. Стены, потолок и пол облицованы легкомоющимися материалами.

Серия 81-765/766/767 («Москва»)

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В 2017 году первый состав нового поколения появился на Таганско-Краснопресненской линии.

Сегодня эти поезда занимают второе место по численности в столичной подземке и составляют более 25 процентов, уступая лишь «номерным».

В «Москве» улучшены шумоизоляция и система кондиционирования, больше места в салоне, есть USB-зарядки. В головных вагонах модификации для Филевской линии часть сидений специально развернули поперек, чтобы пассажирам было удобнее смотреть в окна. Открыт сквозной проход через все вагоны.

КСТАТИ

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Впервые комфортный сквозной проход между вагонами появился в Московском метро именно в поездах «Ока». Сейчас все составы нового поколения выпускаются только с таким проходом для удобства пассажиров.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

♦ Свыше 3,1 тысячи вагонов с кондиционерами курсируют сегодня по линиям метро. Это более 52 процентов от общего парка поездов.

♦ Более 4,5 тысяч новых вагонов, или 80 процентов от всех составов, будут работать в столичном метро в 2023 году.

♦ Столичное метро вошло в нынешнее десятилетие с 12,6 процента новых поездов. Сейчас парк был обновлен более чем на 60% за счет покупки более 3180 вагонов.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Лазар Каганович, нарком путей сообщения СССР. Фото: Википедия

За мягкие сиденья пассажиры должны благодарить куратора строительства первых линий метро, наркома путей сообщения СССР Лазаря Кагановича. Сначала вагоны проектировали с жесткими реечными скамейками, как в электричках того времени. Никаких изысков! Но, по одной из версий, Каганович раскритиковал эту идею. Мол, все вагоны метро должны быть мягкими. Так появились удобные диваны, набитые конским волосом. Позже их стали наполнять поролоном. Теперь используются комфортные антивандальные сиденья.

Сегодня в столице под землей:

- около 6 тысяч вагонов используется в метро

- около 41,61 километра в час - средняя эксплуатационная скорость поездов с учетом остановок

- около 14,5 километра - средняя дальность одной поездки

- 38 - 40 пар поездов проезжают в час пик на основных ветках

- более 12,5 тысячи поездов проходят ежедневно по 15 линиям