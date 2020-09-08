Четыре полосы для авто и прогулочная зона: Крутицкую набережную закрывают на реконструкцию

Крутицкую набережную от Новоспасского моста до Симоновской набережной реконструируют. Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва

Крутицкую набережную от Новоспасского моста до Симоновской набережной реконструируют. Для этого придется перекрыть движение транспорта на год – до 12 сентября 2021 года.

- Реконструкция начинается с 11 сентября и продлится до 12 сентября 2021 года. Участок от Новоспасского моста до улицы Симоновский Вал будет полностью перекрыт до середины марта, а до сентября будут действовать ограничения, - рассказали в информационном центре Департамента транспорта Москвы.

За это время проезжую часть расширят до четырех полос. По ней смогут передвигаться до 1800 машин в час. Предстоят работы по обновлению электрических сетей, дождевой канализации, озеленению территории. Для пешеходов создадут прогулочную зону.

Конкретно

Перекрытия и ограничения на Крутицкой набережной:

- с 11 сентября 2020 года по 12 марта 2021 года – от Новоспасского моста до улицы Симоновский Вал, 14а, строение 3,

- с 12 марта по 12 сентября 2021 года – ограничено движение на двух полосах, однако с обеспечением движения по одной полосе за счет обустройства временных расширений.