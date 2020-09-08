Реконструкция станций МЦД в Москве: Платформа Мичуринец превратилась в мини-вокзал

Московские центральные диаметры (МЦД) продолжают улучшаться. К уже действующим маршрутам скоро добавятся новые. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московские центральные диаметры (МЦД) продолжают улучшаться. К уже действующим маршрутам скоро добавятся новые.

"В 2019 году мы запустили движение по первым двум диаметрам МЦД, - сказал сегодня, 8 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии станции Мичуринец Киевского направления МЖД. - А 2020-й войдет в историю развития железнодорожного транспорта как год новых станций. Только на Киевском направлении в марте первых пассажиров приняли новые станции Победа и Санино. Сегодня после реконструкции открывается третья станция – Мичуринец. А в целом за год на Московском железнодорожном узле планируется завершить строительство и реконструкцию более 15 станций".

ТТХ

Станция Мичуринец

Когда построили: в 1949 году.

Где: в пос. Внуковское между станциями Внуково и Переделкино Киевского направления МЖД.

По одну сторону железной дороги находится посёлок Мичуринец, в том числе и знаменитый дачный посёлок Переделкино. По другую сторону – новый жилой микрорайон Переделкино Ближнее, а также жилые кварталы района Ново-Переделкино.

Что здесь находилось: остановка пригородных электричек с двумя старыми платформами и пешеходным настилом.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Платформа превратилась в современный мини-вокзал по новому московскому стандарту станций наземного метро.

На станции Мичуринец построили:

- 2 современные платформы - береговую и островную, с навесами на всю длину порядка 300 метров для защиты пассажиров от дождя, снега и солнца;

- наземный пассажирский вестибюль;

- подземный пешеходный переход;

- 6 эскалаторов, 3 лифта и туалетные комнаты.

Общая площадь обновлённой станции - более 12 тысяч квадратных метров.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Поездка от станции Мичуринец до Киевского вокзала займет всего 28 минут. При этом, например, такой же путь на метро от "Рассказовки" до "Киевской" потребует около 40 минут.

В рабочие дни интервал движения поездов здесь 4-6 минут.

До реконструкции пешеходы могли дойти и автомобили могли подъехать к станции только со стороны поселка Мичуринец. Автобусы к станции не ходили. Пассажиров было очень мало - всего около 500 человек ежедневно в прошлом году.

После реконструкции Мичуринец станет новым транспортно-пересадочным узлом. Сейчас строится автодорога от Боровского до Минского шоссе, проходящая параллельно путям Киевского направления МЖД.

К открытию платформы запустят участок от улицы Самуила Маршака до станции Мичуринец для автобусного маршрута.

Рядом со станцией появится остановка автобуса № 166 для подвоза к ней жителей Переделкино Ближнее и нескольких микрорайонов Ново-Переделкино. Теперь они смогут экономить около 15 минут на каждой поездке в центр Москвы.

В ближайшие месяцы благодаря этому пассажиров на станции Мичуринец станет больше в 10 раз - более 5 тысяч человек в день. А в будущем после строительства новых жилых домов в районе станцией смогут пользоваться до 16 тысяч человек в сутки.

ПЛАНЫ

После реконструкции станции Киевского направления МЖД вместе с новыми платформами и главными путями на участке Москва – Апрелевка войдут в маршрут МЦД-4 "Киевско-Горьковский".

Всего на Киевском направлении МЖД сегодня идёт реконструкция 10 действующих станций - Внуково, Толстопальцево, Матвеевская, Очаково-1, Крекшино, Кокошкино, Лесной городок, Переделкино, Апрелевка и Мещерская. Их будут постепенно открывать до 2022 года.