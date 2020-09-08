Известные фильмы и сериалы, снятые в столичной подземке

Пожалуй, лучше съемочной площадки в Москве, чем метро, найти сложно. Режиссеры всего мира рвутся в столичную подземку в поисках красивых кадров, драйва и романтики. Но бывает и так, что роль московского метро исполняют станции других городов - Минска, Санкт-Петербурга и даже Самары.

«Я шагаю по Москве» (1963)

Фильм о молодости, любви, друзьях и Москве. Паренек-монтажник из далекой тайги на один день проездом оказался в столице. У него встреча с редактором журнала «Юность», в котором напечатали его первый рассказ. Но герой успеет еще обзавестись новыми товарищами, разделить с ними их заботы, встретить девушку и пригласить ее на свою стройку.

В кадре - вагоны серии Г. Один из героев фильма в исполнении Никиты Михалкова строит метро. Действие картины часто переносится туда же. Героями кино стали и станции, и поезда.

Есть и киноляп - герой заходит в поезд с той стороны платформы станции «Университет», с которой уехать в то время было невозможно, поскольку станция была конечной.

«Москва слезам не верит» (1979)

Лирическая история трех молодых провинциалок, приехавших покорять Москву в пятидесятые годы. В поисках любви, счастья и достатка у каждой из них складывается своя, порой непростая столичная жизнь.

В кадре - вагоны серии Д. Поезд метро сыграл свою роль в судьбе одной из девушек. В вагоне по пути с работы она познакомилась с будущим мужем-хоккеистом. В этой сцене показана когда-то одна из главных привычек москвичей в метро - чтение книг. Сейчас, конечно, тоже читаем, но все чаще в гаджетах. Съемки, вошедшие в оскароносный фильм, прошли на станции метро «Новослободская».

«Ночной Дозор» (2004)

Фэнтези о тайной борьбе светлых и темных мистических сил в современной Москве. Где же еще, как не в подземных тоннелях метро, должны были сойтись эти силы?

В кадре - «номерной» поезд. Герой Константина Хабенского мчит в нем по Калужско-Рижской линии. В переполненном вагоне он, сотрудник Ночного Дозора, вычисляет тех, кто за темных.

Знатоки метро с первых кадров в вагоне вычислили, что съемку московского метро проводили также и в питерской подземке. Киношников выдали форма светильников и колонн, мелькавших за окном поезда в кадре.

кстати

Иногда московское метро фигурирует и в мультфильмах. Так, в анимационной картине «Старая пластинка» (1982) засветилась станция «Парк культуры», в аниме «Первый отряд» (Япония - Россия, 2009) - «Маяковская», а в «Белка и Стрелка. Звездные собаки» (2010) - «Площадь Революции».

Камера, мотор!

«Воробьевы горы»

• «Подсолнухи» (СССР - Италия, 1970)

• «Москва, любовь моя» (СССР - Япония, 1974)

• «По прозвищу «Зверь» (1990)

• «Улица Ньютона, дом 1» (1963)

«Новослободская»

• «Полицейская академия:

• Миссия в Москве» (США, 1994)

«Славянский бульвар»

• «Притяжение» (2017)

«Чистые пруды»

• «Застава Ильича» (1964)

• «Нежный возраст» (1983)

«Парк культуры»

• «Влюблен по собственному желанию» (1982)

• «Курьер» (1986)

• «Город над головой» (1985)

«Измайловская»

• «Внимание, черепаха!» (1970)

• «Точка, точка, запятая» (1972)

«Университет»

• «Черновик» (2018)

«Спортивная»

• «Оттепель» (2013)

«Фрунзенская»

• «Москва в нотах» (СССР - ФРГ, 1969)

«Полянка»

• «Кин-дза-дза!» (1986)

«Кропоткинская»

• «Москва, я люблю тебя» (2010)

«Павелецкая» (Кольцевая линия)

• «Луна-парк» (1992)

«Дубровка»

• «Реальные пацаны» (2000)

«Выхино»

• «Баламут» (1978)

• «По главной улице с оркестром» (1986)

«Первомайская»

• «Семь нянек» (1962)

«Братиславская»

• «Старые клячи» (2000)

«Таганская» (Кольцевая линия)

• «Каменская» (1999)

«Фили»

• «Десять лет без права переписки» (1990)

«Киевская» (Кольцевая линия)

• «Аленка» (1961)

• «Русский дом» (США, 1990)

• «Папа» (2004)

«Арбатская» (Арбатско-Покровская линия)

• «Обитель зла-5: Возмездие» (США, 2012)

«Охотный Ряд»

• «Цирк» (1936)

• «Добровольцы» (1958)

«Александровский сад»

• «Летят журавли» (1957)

• «Студенческая»

• «Орел и решка» (1995)

«Кутузовская»

• «Каникулы Кроша» (1980)

«Площадь Революции»

• «Один из нас» (1970)

• «В Москве проездом…» (1970)

• «Мой муж - инопланетянин» (1990)

• «Парк советского периода» (2006)

• «Лубянка»

• «Друзья и годы» (1965)

«Аэропорт»

• «Убойная сила» (2001)

«Динамо»

• «Научная секция пилотов» (1996)

«Ботанический сад»

• «Гостья из будущего» (1985)

• «Щукинская»

• «Три дня в Москве» (1974)

«Белорусская» (Кольцевая линия)

• «Сноуден» (2016)

«Маяковская»

• «Вариант «Омега» (1975)

• «Опасный возраст» (1981)

• «Битва за Москву» (1985)

• «Прорва» (1992)

• «Русский регтайм» (1993)

• «Фантом» (США - Россия, 2011)

«Театральная»

• «Астенический синдром» (1989)

• «Про любовь» (2015)

«Красные Ворота»

• «Разбудите Мухина!» (1967)

• «Змеелов» (1985)

• «Сокольники»

• «Место встречи изменить нельзя» (1979)

• «Следствие ведут Знатоки. Дело № 16» (1981)

«Курская» (Кольцевая линия)

• «Алеша Птицын вырабатывает характер» (1953)