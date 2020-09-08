Известные фильмы и сериалы, снятые в столичной подземке

Пожалуй, лучше съемочной площадки в Москве, чем метро, найти сложно. Режиссеры всего мира рвутся в столичную подземку в поисках красивых кадров, драйва и романтики. Но бывает и так, что роль московского метро исполняют станции других городов - Минска, Санкт-Петербурга и даже Самары.
«Я шагаю по Москве» (1963)
Фильм о молодости, любви, друзьях и Москве. Паренек-монтажник из далекой тайги на один день проездом оказался в столице. У него встреча с редактором журнала «Юность», в котором напечатали его первый рассказ. Но герой успеет еще обзавестись новыми товарищами, разделить с ними их заботы, встретить девушку и пригласить ее на свою стройку.
В кадре - вагоны серии Г. Один из героев фильма в исполнении Никиты Михалкова строит метро. Действие картины часто переносится туда же. Героями кино стали и станции, и поезда.
Есть и киноляп - герой заходит в поезд с той стороны платформы станции «Университет», с которой уехать в то время было невозможно, поскольку станция была конечной.
«Москва слезам не верит» (1979)
Лирическая история трех молодых провинциалок, приехавших покорять Москву в пятидесятые годы. В поисках любви, счастья и достатка у каждой из них складывается своя, порой непростая столичная жизнь.
В кадре - вагоны серии Д. Поезд метро сыграл свою роль в судьбе одной из девушек. В вагоне по пути с работы она познакомилась с будущим мужем-хоккеистом. В этой сцене показана когда-то одна из главных привычек москвичей в метро - чтение книг. Сейчас, конечно, тоже читаем, но все чаще в гаджетах. Съемки, вошедшие в оскароносный фильм, прошли на станции метро «Новослободская».
«Ночной Дозор» (2004)
Фэнтези о тайной борьбе светлых и темных мистических сил в современной Москве. Где же еще, как не в подземных тоннелях метро, должны были сойтись эти силы?
В кадре - «номерной» поезд. Герой Константина Хабенского мчит в нем по Калужско-Рижской линии. В переполненном вагоне он, сотрудник Ночного Дозора, вычисляет тех, кто за темных.
Знатоки метро с первых кадров в вагоне вычислили, что съемку московского метро проводили также и в питерской подземке. Киношников выдали форма светильников и колонн, мелькавших за окном поезда в кадре.
кстати
Иногда московское метро фигурирует и в мультфильмах. Так, в анимационной картине «Старая пластинка» (1982) засветилась станция «Парк культуры», в аниме «Первый отряд» (Япония - Россия, 2009) - «Маяковская», а в «Белка и Стрелка. Звездные собаки» (2010) - «Площадь Революции».
Камера, мотор!
«Воробьевы горы»
• «Подсолнухи» (СССР - Италия, 1970)
• «Москва, любовь моя» (СССР - Япония, 1974)
• «По прозвищу «Зверь» (1990)
• «Улица Ньютона, дом 1» (1963)
«Новослободская»
• «Полицейская академия:
• Миссия в Москве» (США, 1994)
«Славянский бульвар»
• «Притяжение» (2017)
«Чистые пруды»
• «Застава Ильича» (1964)
• «Нежный возраст» (1983)
«Парк культуры»
• «Влюблен по собственному желанию» (1982)
• «Курьер» (1986)
• «Город над головой» (1985)
«Измайловская»
• «Внимание, черепаха!» (1970)
• «Точка, точка, запятая» (1972)
«Университет»
• «Черновик» (2018)
«Спортивная»
• «Оттепель» (2013)
«Фрунзенская»
• «Москва в нотах» (СССР - ФРГ, 1969)
«Полянка»
• «Кин-дза-дза!» (1986)
«Кропоткинская»
• «Москва, я люблю тебя» (2010)
«Павелецкая» (Кольцевая линия)
• «Луна-парк» (1992)
«Дубровка»
• «Реальные пацаны» (2000)
«Выхино»
• «Баламут» (1978)
• «По главной улице с оркестром» (1986)
«Первомайская»
• «Семь нянек» (1962)
«Братиславская»
• «Старые клячи» (2000)
«Таганская» (Кольцевая линия)
• «Каменская» (1999)
«Фили»
• «Десять лет без права переписки» (1990)
«Киевская» (Кольцевая линия)
• «Аленка» (1961)
• «Русский дом» (США, 1990)
• «Папа» (2004)
«Арбатская» (Арбатско-Покровская линия)
• «Обитель зла-5: Возмездие» (США, 2012)
«Охотный Ряд»
• «Цирк» (1936)
• «Добровольцы» (1958)
«Александровский сад»
• «Летят журавли» (1957)
• «Студенческая»
• «Орел и решка» (1995)
«Кутузовская»
• «Каникулы Кроша» (1980)
«Площадь Революции»
• «Один из нас» (1970)
• «В Москве проездом…» (1970)
• «Мой муж - инопланетянин» (1990)
• «Парк советского периода» (2006)
• «Лубянка»
• «Друзья и годы» (1965)
«Аэропорт»
• «Убойная сила» (2001)
«Динамо»
• «Научная секция пилотов» (1996)
«Ботанический сад»
• «Гостья из будущего» (1985)
• «Щукинская»
• «Три дня в Москве» (1974)
«Белорусская» (Кольцевая линия)
• «Сноуден» (2016)
«Маяковская»
• «Вариант «Омега» (1975)
• «Опасный возраст» (1981)
• «Битва за Москву» (1985)
• «Прорва» (1992)
• «Русский регтайм» (1993)
• «Фантом» (США - Россия, 2011)
«Театральная»
• «Астенический синдром» (1989)
• «Про любовь» (2015)
«Красные Ворота»
• «Разбудите Мухина!» (1967)
• «Змеелов» (1985)
• «Сокольники»
• «Место встречи изменить нельзя» (1979)
• «Следствие ведут Знатоки. Дело № 16» (1981)
«Курская» (Кольцевая линия)
• «Алеша Птицын вырабатывает характер» (1953)