Акция "Книга из коллекции "Великие умы России" в подарок читателям "Комсомолки"

В этот раз мы дарим один из томов коллекции "Великие умы России". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этот раз мы дарим один из томов коллекции "Великие умы России".

Для получения подарка вам необходимо купить ежедневный выпуск "Комсомолки" 11 сентября 2020 года, вырезать купон и получить книгу в подарок.

Количество подарков ограничено. Срок проведения акции: с 11 сентября по 18 сентября. Спешите!

Адреса магазинов, где можно получить подарок по акции:

Магазины "Комсомольская правда"

1. м. Дмитровская/Динамо. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23. Время ра-боты 10.00-20.00.

Адреса магазинов-партнеров (СЕЙЛС) "Спринт", "Пресс-Лайн" .

(выдача подарков по купонам и при покупке газеты).

1. м. Комсомольская. Москва, Комсомольская площадь, д.5, 2-й этаж Ярославского вокзала. Вывеска "Пресс-Лайн". Время работы: пн.-пт.07.00-21.00, сб.08.00-21.00, вск.10.00-21.00.

2. м. Профсоюзная. Москва, Нахимовский пр-т,д.48. Вывеска "Спринт-Пресс". Время работы: пн.-пт.07.00-21.00, сб.08.00-21.00, вск.10.00-21.00.

3. м. Савеловская. Москва, площадь Савеловского вокзала, дом 2 (помещение Савеловского вокзала). Вывеска "Пресс-Лайн". Время работы: пн.-пт.07.00-21.00, сб.08.00-21.00, вск.10.00-21.00.

4. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д.55А. Вывеска "МосОблПечать". Время работы: еже-дневно с 9.00 до 21.00.

5. м. Красносельская. Москва, ул. Краснопрудная, д. 7/9. Вывеска "Спринт-Пресс". Время ра-боты пн.-пт.07.00-21.00, сб.08.00-21.00, вск.10.00-21.00.

6. М.О., пос. Томилино, ж/д пл. Томилино. Вывеска "Спринт-Пресс". Время работы пн.-пт.07.00-21.00, сб.08.00-21.00, вск.10.00-21.00.

7. МО, Домодедовский р-н, территория «Аэропорт «Домодедово», стр. 1, 2 этаж, магазин «Спринт». Время работы пн.-пт.07.00-21.00, сб.08.00-21.00, вск.10.00-21.00.

8. МО, Домодедовский р-н, аэропорт Домодедово, 2-й этаж, общая зона. Время работы пн.-пт.07.00-21.00, сб.08.00-21.00, вск.10.00-21.00.

9. Ильинская, ж/д станция Ильинская. Время работы пн.-пт.07.00-21.00, сб.08.00-21.00, вск.10.00-21.00.

Киоски (выдача подарков только при покупке газеты)

10-летие Октября (ст.м. Спортивная)

1-й Новоподмосковный пер., вл. 2/1

2- Кибальчича 12

2-ой Николощеповский пер. 2-4

3-я Парковая ул.вл.22

9-я Парковая ул.вл.25

9-я Парковая ул.вл.32

9-я Парковая ул.вл.32/1

Авиаторов ул., вл. 14

Адмирала Ушакова б-р, вл.11

Академика Павлова ул, 8

Амундсена ул, вл.21

Байкальская ул, вл.37

Бакинская ул, вл.20

Барклая ул, д.9

Берингов пр. вл.3

Бестужевых 13

Большая Тульская ул., вл.2

Боровское ш., вл. 36

Боровское ш., вл.29

Боровское ш., вл.46

Боровское шоссе, 37 корп.2

Валегор

Вернадского пр-т, 51

Вешняковская ул, вл.39

Волгоградский проспект вл.46/15

г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, у дома 8

г. Долгопрудный, Московское шоссе, д2

г. Долгопрудный, ул.Заводская, д.9

Г. Карбышева, вл.1

г.Дзержинский ул.Лесная д.8

г.Дзержинский ул.Томилиниская напртив дома 20а

г.Дзержинский, пл.Дмитрия Донского,6

г.Дзержинский, ул.Ленина, д.10

г.Дзержинский, ул.Ленина, д.24

Гамалеи ул,. вл.13

Герасима Курина ул, вл. 44

Грайвороновская ул. д.16, к.1

Грекова 3Д

Дежнева 27/2

Днепропетровская, д.3

Ереванская ул, вл.27

ЖД ст. Бутово, Вокзальная площадь

Заревый 1

Зои и Александра Космодемьянских ул, вл.14/10

Зоологическая ул. вл 18

Измайловский бульвар 47/36

Интернациональная ул, 2

Кастанаевская ул, вл. 42

Каширское ш.,вл.106 б

Каширское шоссе вл.142 к.1

Кировоградская ул., вл.8

Кировоградская ул.,д.17

Кировоградская,28/1

Ключевая ул., вл.14, к.1

Ключевая ул., вл.6

Корнечука ул, д.46

Костякова ул, д. 15

Краснодарская ул., вл. 51/12

Кустанайская ул, вл.3 к.1

Кутузовский проспект вл.71

Кутузовский проспект ул, д. 30/32

Куусинена ул. вл.1

Ленинский проспект, вл.73

Ленинский проспект вл.40

Лескова ул., 32-34

Лескова ул., 4

Лескова, 16

Лукинская ул, д. 5

Лукинская ул, д. 9

М. Дмитровская, Бутырская ул., д. 97

М. Дмитровская, Добролюбова ул., вл. 9

м. Каширская северный выход правый

м.Китай-город (Северный подуличный переход)

м.Китай-город (Южный подуличный переход)

м.Коломенская (Северный подуличный переход)

м.Крылатское (Северный подуличный переход)

м.Отрадное (Южный подуличный переход)

м.Пролетарская (Западный подуличный переход)

м.Сходненская (Южный подуличный переход)

м.Тимирязевская (Подуличный переход)

Малыгина ул, вл. 9

Марш. Шестопалова ул, северный выход (левый), м. Каширская

Маршала Василевского ул. вл.15

Медынская ул, вл. 2 ст. м. Царицино

Митинская ул, вл.32

мкр. Северное Чертаново, 403

Молостовых ул, 14к1

Мурановская ул, 7

Нагатинская 35

Новокосинская, 13

Новокосинская, 27 с1

Новопеределкинская ул, вл.10А

Новопеределкинская ул., 7

Ореховый б-р, 35

Открытое шоссе вл.17 к.1

Панкратьевский пер.,2

Паустовского 2/34

Петровско-Разумовский пр. 2

Петрозаводская ул, вл.1

Петрозаводская, д.2-4

Плещеева ул., 2-4

Подольских Курсантов ул, с2

Полярная 2

Попутная ул., вл.1

Проспеки мира 182

Проспект мира 118

Проспект мира 122

Проспект мира 122/1(Рынок)

Проспект мира 39

Проспект Мира, д.51

Проспект Мира, д.54

Проспект Мира, д.69

Рязанский пр-т.75

Саянская ул., вл. 1/3

Саянская ул., вл.5 стр.1

Ск. Мухиной ул, вл. 8

Снайперская ул, вл.6 к.1 стр.1

Снежная 18

Снежная 21

Солнцевский пр-т, вл. 24

Ст. метро «Орехово» (сев. выход)

ст.м. Алтуфьево, ул. Череповецкая, д.18

ст.м. Дмитрия Донского ( бульвар Дмитрия Донского вл.11)

ст.м. Тимирязевская, ул. Яблочкова, д. 21

Строгинский бульвар, д.14.к.3

Сухонская 9

Сходненская ул., вл.52, корп.1

Таллинская 26

Уссурийская ул., вл. 1

Хабаровская ул., вл. 12/23

Хачатуряна 20

Хорошевское шоссе вл.52

Чаянова ул, вл. 16

Челябинская ул, д.15

Челябинская ул., вл. 7, стр.1 м.Первомайская

Чертановская ст.м. (северный выход)

Шереметьевская ул., вл.2 ( со стороны Сущевского Вала

Шипиловская ул., вл. 45

Шокальского 27

Шокальского 37

Шолохова ул., вл.26

Щорса ул., вл.5

Южнобутовская ул., вл. 65

Южнобутовская ул., вл. 81

Южнопортовая ул, д. 18

Ясеневая улица, 30