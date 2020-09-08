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Общество

Центры госуслуг "Мои документы" в Москве: Жителям начинают выдавать ещё три справки Пенсионного фонда

Их можно оформить в любом удобном МФЦ
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Тем, кому нужны разные выписки из базы данных Пенсионного фонда, теперь станет ещё проще их получить.

Тем, кому нужны разные выписки из базы данных Пенсионного фонда, теперь станет ещё проще их получить.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тем, кому нужны разные выписки из базы данных Пенсионного фонда, теперь станет ещё проще их получить. В список услуг столичных МФЦ добавили оформление 3 новых пенсионных справок. Постановление об этом подписал сегодня, 8 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин.

Теперь москвичи могут обращаться к универсальным специалистам любого удобного центра "Мои документы" за таким дополнительными услугами:

- "Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста". Эта справка может понадобиться для налоговой службы, центра занятости или в отдел кадров на работе;

- "Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете". В этой выписке обычно указывают место работы, даты приёма, увольнения, перевода на другую работу, должность, профессию, специальность, квалификацию, вид поручаемой работы, причины прекращения трудового договора и т.д.;

- "Приём заявлений для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребёнка-инвалида, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов". Этот документ нужен для оформления парковки на специальных местах для инвалидов. Такую услугу могут получить инвалиды I, II группы, законные представители детей-инвалидов, а также инвалиды III группы, имеющие ограничение способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности.

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