Центры госуслуг "Мои документы" в Москве: Жителям начинают выдавать ещё три справки Пенсионного фонда

Тем, кому нужны разные выписки из базы данных Пенсионного фонда, теперь станет ещё проще их получить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тем, кому нужны разные выписки из базы данных Пенсионного фонда, теперь станет ещё проще их получить. В список услуг столичных МФЦ добавили оформление 3 новых пенсионных справок. Постановление об этом подписал сегодня, 8 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин.

Теперь москвичи могут обращаться к универсальным специалистам любого удобного центра "Мои документы" за таким дополнительными услугами:

- "Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста". Эта справка может понадобиться для налоговой службы, центра занятости или в отдел кадров на работе;

- "Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете". В этой выписке обычно указывают место работы, даты приёма, увольнения, перевода на другую работу, должность, профессию, специальность, квалификацию, вид поручаемой работы, причины прекращения трудового договора и т.д.;

- "Приём заявлений для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребёнка-инвалида, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов". Этот документ нужен для оформления парковки на специальных местах для инвалидов. Такую услугу могут получить инвалиды I, II группы, законные представители детей-инвалидов, а также инвалиды III группы, имеющие ограничение способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности.