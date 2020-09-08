Исчезли верблюд и лошади: В Москве началась реставрация памятника Владимиру Шухову

Авторы рассказали, как создавали скульптуру и постамент в виде башни Фото: Алиса ТИТКО

Памятник инженеру Владимиру Шухову на Тургеневской площади начнут реставрировать этой осенью.

- Владимир Шухов — выдающийся русский инженер, создавший не одну потрясающую конструкцию. Например, знаменитую Шуховскую башню, перекрытия в здании Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, дебаркадер Киевского вокзала. Мы очистим памятник Шухову от коррозии, исправим деформации, заполним трещины, восстановим патину и утраты, герметизируем швы гранитного основания, - рассказали в Мосгорнаследии.

Голуби и верблюд

С открытия памятника прошло 12 лет, уже появилась патина с зеленцой. Автор скульптуры Салават Щербаков говорит, что это не плохо, а наоборот благородно.

- Тут другая проблема – голуби, которые оставляют помет на скульптуре. Люди их подкармливают, вот птицы и любят сюда прилетать. Возможно, нужно решать как-то этот вопрос или не обращать внимание, как на площади Сан-Марко в Венеции, - говорит Салават Щербаков.

Сам памятник стоит на постаменте, сделанном по мотивам Шуховской башни – скульптура Шухова является как бы ее продолжением. Окружают его необычные бронзовые «Скамейки наук», имеющие форму расколотого бревна, на которых лежат «забытые» молотки и столярные инструменты, рядом колеса, наковальня. Салават Щербаков работает недалеко от Тургеневской площади, поэтому свое детище видит часто. Автор говорит, что некоторые мелкие детали исчезли.

- В 2008 году было некое варварство, это сейчас уже все цивилизованно в Москве. Часть вещей отломали и унесли с собой. И мы сейчас хотим их обязательно восстановить. Кувалда была рядом с клином. Нужно восстановить все детали, которые украшали постамент. Там был даже маленький верблюд и лошади, которые тащили большую капитель наверх, - говорит Салават Щербаков.

Памятник инженеру Владимиру Шухову на Тургеневской площади начнут реставрировать этой осенью. Фото: Алиса ТИТКО

Позировал правнук

Открыть памятник в 2008 году было непросто, хотя он выдающемуся русскому инженеру и ученому. Пришлось два года согласовывать, ходить по кабинетам с бумагами. Еще пять лет ушло на создание композиции, которая в итоге понравилась и тогдашнему мэру города Юрию Лужкову и родственникам Шухова.

- С Салаватом Щербаковым мы знакомы давно, ходили вместе в один кружок по скульптуре во Дворец пионеров на Ленинских горах. Он еще тогда (зная, что у меня такой знаменитый прадед) говорил, что хорошо бы поставить памятник инженеру, ведь кругом только писателям, политикам, артистам, - рассказывает Владимир Шухов, президент фонда «Шуховская башня», он же правнук знаменитого архитектора и инженера Владимира Шухова.

- Говорят, что позировали для скульптуры именно вы?

- Да, было такое. Нужен был прототип высокого худощавого мужчины. Только прадед был с волосами, а не такой лысый, как я (смеется). Первый вариант памятника – прадеду было за 70 лет, потом решили сделать моложе на 20 лет, когда он был бодрый, активный. Салават вообще часто был у нас дома, он видел какие-то его вещи, портреты. Так сказать, напитался образом Владимира Григорьевича.

- Тургеневская площадь для размещения памятника была выбрана, потому что компания «Лукойл» оплатила его создание?

- Не только поэтому. Хотя в компании, конечно, сильно уважают Шухова за строительство первого в России нефтепровода и первого в мире мазутопровода с подогревом, за создание первых российских магистральных нефтепроводов: Баку-Батуми и Грозный-Туапсе. Действительно получилось, что памятник рядом с их офисом. Но привязка все же больше к Мясницкой улице, потому что там находилась контора инженера Бари, где прадед работал до революции. Сейчас там находится Школа высшей экономики. К тому же здесь рядом объекты Шухова – Главпочтамп, «Метрополь», «ГУМ», академия зодчества Ильи Глазунова. Для всех этих зданий он сделал перекрытия.

С открытия памятника прошло 12 лет, уже появилась патина с зеленцой. Автор скульптуры Салават Щербаков говорит, что это не плохо, а наоборот благородно. Фото: Алиса ТИТКО

Важно

Шуховскую башню нужно спасать

- То, что памятник Шухову очистят и вернут утраченные элементы, безусловно важно. Но он еще мог постоять год-два-три. Важнее все же спасти Шуховскую телевизионную башню. С владельцем еще до Нового года договорились, вроде, но работы по-прежнему не ведутся. А скоро Шуховской башне исполнится 100 лет. Ржавчину ликвидировать обещают последние 17 лет. Там есть полностью «проеденные» кольца – это вызывает наибольшее опасение. Фактически идет разрушение. А Шуховская башня – это лицо Москвы, его нельзя потерять, - говорит Владимир Шухов, президент фонда «Шуховская башня», он же правнук знаменитого архитектора и инженера Владимира Шухова.

Проекты

Какие памятники появятся в Москве?

- в ноябре на аллее славы Лужников откроют памятник основоположникам самбо Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву,

- на Красной площади появится памятная доска (стела), посвященная двум парадам – 7 ноября 1941 года и 24 июня 1945 года,

- на Никольской улице спортивный памятник в виде мяча, напоминающий о Чемпионате мира по футболу в 2018 году (https://www.tver.kp.ru/daily/217169.5/4270240/).