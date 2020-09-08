В Государственном историческом музее открылась фотовыставка «Пожалуйста, дышите!»

Фото предоставлено пресс-службой МИА "Россия сегодня"

Выставка "Пожалуйста, дышите!" наполнена лучшими работами фотокорреспондентов медиагруппы «Россия сегодня», сделанными в период эпидемии. Выставка включает в себя более 30 фотографий, среди которых кадры Ильи Питалева из приемного отделения в карантинном центре Коммунарки, Алексея Майшева – из «красной зоны» госпиталя на базе исследовательского центра хирургии имени Вишневского, Владимира Астапковича – из Центральной клинической больницы «РЖД – Медицина».

Также в зале расположен интерактивный экран с видеомозаикой , составленной из портретов медиков и волонтеров, которые были собраны в рамках акции. Всего - более 700 снимков. Лицом проекта стал главный внештатный онколог Минздрава РФ, академик РАН, директор «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей Каприн. Видеомозаику можно будет увидеть также на медиафасаде штаб-квартиры медиагруппы «Россия сегодня» на Зубовском бульваре, 4.

Фото предоставлено пресс-службой МИА "Россия сегодня"

«Если бы нам показали эти фотографии в начале года, в январе, в феврале и даже в марте, и сказали бы, что это Россия, мы бы не поверили. Это столь необычно, столь глубоко, столь драматично, что трудно было бы сопоставить образы облаченных в эти костюмы врачей с нашей повседневной жизнью... Мы сегодня увидели эти образы, сделанные героическими фотографами, которые, продолжая традиции фронтовых операторов, лезли в самое пекло», – сказал на церемонии открытия выставки генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Фото предоставлено пресс-службой МИА "Россия сегодня"

«Для нас это достаточно интересное и в этом году очень важное приглашение - участвовать в организации этой выставки, участвовать в этой акции. Мы музей национальной истории. И те события, которые произошли в этом году и во всем мире, и в нашей стране – это для нашей истории очень важные, в какой-то степени драматические и страшные события. Не откликнуться на них мы не могли», – сообщил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Посетить выставку можно до 11 октября. Вход бесплатный по входному билету в ГИМ.