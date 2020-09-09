Мнение эксперта: Сочетание гриппа и COVID приводит к тяжелым последствиям

За последние несколько лет благодаря массовой вакцинации удалось не допускать распространения инфекции гриппа до стадии эпидемии. Фото: Андрей НИКЕРИЧЕВ/ Агентство городских новостей «Москва»

Сочетание инфекции гриппа и COVID-19 может вызвать тяжелое течение болезни, привести к осложнениям. О том, почему от гриппа особенно важно прививаться уже сейчас и как в Москве стартовала прививочная кампания, «КП» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

- Заразиться и COVID-19, и гриппом одновременно действительно возможно. Мы можем предполагать, что, если человек одновременно заболеет двумя этими серьезными заболеваниями, то последствия могут быть весьма печальными. Поэтому мы и рекомендуем сейчас по крайней мере обезопасить себя от одной из этих тяжелых инфекций - от гриппа. Вакцина от этого вируса существует давно и доказала свою эффективность.

- Есть ли противопоказания к вакцинации от гриппа?

- Одно из серьезных противопоказаний - это аллергия на куриный белок (куриные эмбрионы применяются в производстве вакцин. - Ред.) и подтвержденная аллергическая реакция на ранее вводимые вакцины от гриппа. Конечно, противопоказанием является и острое заболевание или обострение хронического заболевания. Перед вакцинацией врач обязательно проведет осмотр, измерит температуру, и, если будут выявлены симптомы, которые не позволяют человеку вакцинироваться, естественно, прививку делать не будут. Даже если болезнь уже прошла, нужно восстановиться перед вакцинацией окончательно.

- Где в Москве можно пройти вакцинацию от гриппа?

- Всего в Москве работают около 450 пунктов вакцинации, причем 40 из них - это мобильные пункты, расположенные возле некоторых станций метро, на станциях Московского центрального кольца, рядом с железнодорожными платформами. Есть прививочные пункты и в 4 центрах госуслуг «Мои документы». Все подробности можно узнать на сайте Департамента здравоохранения. И традиционно в широкой программе вакцинации участвуют городские поликлиники, где можно также абсолютно бесплатно получить прививку от гриппа. Чтобы пройти вакцинацию, вам нужно будет иметь при себе паспорт, а при посещении поликлиники - еще московский полис ОМС.

- И все же - периодически ходят слухи о том, что вакцины против гриппа малоэффективны, поскольку не попадают в те штаммы гриппа, которые циркулируют в популяции именно в этом сезоне. Что на это можно ответить?

- Существует ежегодная практика разработки вакцин в соответствии со всеми рекомендациями ВОЗ. Поэтому вакцины эффективны именно в наступающем эпидемиологическом сезоне. Подтверждение тому - весьма впечатляющая статистика. За последние несколько лет благодаря массовой вакцинации удалось не допускать распространения инфекции гриппа до стадии эпидемии, и в целом с 2011 года заболеваемость гриппом сократилась в 23 раза. Это очень серьезные результаты. К тому же за последние годы не было зарегистрировано ни одного случая каких-либо серьезных осложнений от прививки. Максимум, что у человека может быть, это незначительное повышение температуры, покраснение на месте инъекции. Это нормальные реакции, которые проходят в течение нескольких часов.

- Впервые у нас одновременно циркулируют и вирусы гриппа, и коронавирус. Уже понятно, что можно одновременно заболеть несколькими инфекциями и сочетание гриппа и COVID-19 может быть опасным. Какую роль вакцинация от гриппа играет в этой ситуации?

- Сочетание этих двух инфекций может дать очень тяжелые последствия, а благодаря вакцинации от гриппа можно избежать многих осложнений. Особенно важно вакцинироваться людям из так называемой группы риска. Это люди пожилого возраста, те, у кого есть хронические заболевания, беременные, дети в возрасте с шести месяцев до шести лет. Ну и, естественно, люди, подверженные риску заразиться, - это преподаватели образовательных учреждений и медицинские работники.