В Москве обокрали жену звезды фильма "Груз 200" Леонида Бичевина

Леонид Бичевин и Мария Бердинских Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пару дней назад на телефон актрисы театра имени Вахтангова Марии Бердинских позвонили с неизвестного номера. 33-летняя актриса сняла трубку, голос в телефоне представился сотрудником службы безопасности одного известного банка. Человек сообщил, что со счёта Марии кто-то пытается списать деньги, и нужно остановить несанкционированные операции. Женщина забеспокоилась и сказала сотруднику банка, что сама никаких переводов не совершала и выполнила все директивы звонившего. Человек попросил назвать одноразовые пароли из смс-сообщений, Мария так и поступила. Когда на телефон актрисы пришли сообщения о списании денег с её счёта, она поняла, что разговаривала с мошенником. Женщина положила трубку и сразу позвонила в полицию.

Актер Леонид Бичевин Фото: Борис КУДРЯВОВ

— Было получено заявление о списании денежных средств, ущерб составил порядка 80 000 рублей. В данный момент по факту мошенничества проводится проверка, — сообщил источник kp.ru

33-летняя Мария Бердинских - актриса театра и кино. Она играет в спектаклях основного репертуара академического театра имени Евгения Вахтангова на Арбате. Также вы могли видеть её на экране в фильмах "Люба, дети и завод", "Закон и порядок: Преступный умысел", "Рябиновый вальс", "Кремлёвские курсанты", "Кровавая барыня" и других. С 2011 года Мария Бердинских замужем за актёром Леонидом Бичевиным, известным по ролям в фильмах "Груз 200", "Морфий", "Закрытые пространства", "Однажды в провинции" и многим другим театральным и киноработам. Пара воспитывает двух сыновей.