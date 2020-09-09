Найденная москвичом скрипка Страдивари оказалась немецкой подделкой

Счастливый наследник заявил, что выставит инструмент на аукцион. Фото: Юрий Курносов

Новость о том, что москвич нашел в квартире умершей тети в Тульской области скрипку Страдивари, на днях облетела ленты не только российских новостных порталов, но и международных. Находку поспешили назвать сенсацией, а саму скрипку оценили как минимум в один миллион долларов.

Напомним, москвич Юрий Курносов в первых числах сентября делал уборку в квартире тети и нашел на антресоли старинный инструмент. На скрипке была выбито: Антонио Страдивари. Счастливый наследник заявил, что выставит инструмент на аукцион. Но прежде чем это сделать, он отдал его на экспертизу. Вот она-то и разрушила мечты несостоявшегося долларового миллионера.

- Это немецкая подделка. Инструмент был изготовлен в Германии в 19 веке. Под именем Страдивари на нем есть ещё два. Это Нойнер и Хорнштайнер, - рассказала эксперт по музыкальным инструментам Лариса Керченко.

Но тем не менее, скрипке много лет, и сама по себе она может представлять ценность.

- Такая скрипка после реставрации может стоить от двух до трех тысяч долларов, - пояснила Лариса Керченко.

Фото: Юрий Курносов

Но наследник пока не решил, будет ли ее продавать. Дело в том, что сама реставрация стоит дорого — около тысячи долларов.

- Конечно, я огорчен заключением экспертов. Об этой скрипке в нашей семье ходили легенды и мой отец, деды и прадеды верили, что это подлинный инструмент Страдивари, - рассказал «КП» Юрий Курносов.

Фото: Юрий Курносов

Кстати, это не первая подделка Страдивари, которую нашли в России. Пять лет назад старинную скрипку обнаружили в Астрахани. И так же, как в этом случае, оказалось, что скрипка была сделана лишь в 19 веке. В итоге инструмент все-таки отреставрировали и подарили талантливой скрипачке из многодетной семьи.

Антонио Страдивари изготовил всего около тысячи инструментов. До наших дней уцелели 512 экземпляров. Все они внесены в каталоги и хранятся в частных и государственных музейных коллекциях.