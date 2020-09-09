В городских кварталах появятся полосы препятствий «Гонки Героев»

Руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу и президент ГК «Инград» Павел Поселёнов подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители кварталов «Инград» вскоре смогут проходить подготовку к популярной спортивной игре «Гонка Героев» прямо в дворах своих дворов. Руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу и президент ГК «Инград» Павел Поселёнов подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В его рамках предусмотрено создание вблизи кварталов необычных тренажеров – вместе они образуют мини-полосы препятствий, очень похожие на те, что проходят участники «Гонки Героев».

«Гонка Героев» - это спортивная игра, в рамках которой участники преодолевают полосу препятствий, созданную профессиональными атлетами по канонам испытаний для сил военных спецподразделений. А совсем недавно «Лига Героев» и «Инград» уже придумали и реализовали новый формат - «Гонка героев Urban». «Основные вопросы у людей, которые первый раз участвуют в гонке: смогу ли я, страшно ли это, пройду ли я, надо ли быть сильно спортивным, для того чтобы пройти Гонку героев от начала до конца? И мы давно мечтали и хотели, чтобы это был некий лайт-формат, который позволил бы в городских, комфортных условиях пройти первый этап, для того чтобы начать готовиться к какому-то большому свершению в своей жизни», - объяснила Ксения Шойгу особенности нового формата.

В свою очередь Павел Поселёнов рассказал, как вслед за «Гонкой героев Urban» родилась идея устроить своего рода полосы препятствий прямо в жилых кварталах. «Ксения со своей командой решает сложные задачи, блестяще их организует. А мы пошли от общего к частному, - отметил президент ГК «Инград». – Мы пришли во дворы, и там хотим видеть ту же самую интригу, те же самые тренировки, те же самые соревнования, те же самые каждодневные эмоции, которые люди вместе со своими детьми могут получить на наших тренажерах».

Все тренажеры разработаны российскими компаниями в рамках концепции «Лиги героев» и с учетом ее требований. В настоящий момент они готовятся к сертификации и последующему запуску в производство. В 2021 году в новых кварталах «Инград» в рамках благоустройства появятся первые полосы препятствий. Всего предусмотрено три формата: где возможно, установят расширенные площадки, но если свободного места будет не так много, предусмотрены и мини-форматы, площадью всего 12 кв. м.

Ксения Шойгу рассказала, что пусть площадки были разработаны и построены именно для проекта «Инграда», их установили и в ряде тренировочных залах. «Они уже оправдали себя с точки зрения как полноценных тренировок к гонкам с препятствиями, так и обычной разминки. Я уверена, что здесь также большое количество людей не только будут там заниматься спортом, но еще и находить новые знакомства», - ответила глава проекта «Лига героев».

У создателей проекта немало идей, как могут быть использованы новые площадки. «Мы обсуждали, что на этих площадках во дворах будут проходить специальные тренировки. Будут приезжать профессиональные инструкторы «Лиги Героев», и устраивать занятия. Представляете, сколько сразу народу будет выходить на улицу, заранее оповещенные о том, что в определенное время под хорошую музыку профессионалы будут проводить тренировки для всех желающих», - отметил Павел Поселёнов.