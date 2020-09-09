Москва вошла в топ-3 экономически эффективных мировых столиц

Москва вошла в тройку лидеров в рейтинге мировых городов, проводивших наиболее эффективную и взвешенную экономическую политику в период пандемии коронавируса. К таким выводам пришли эксперты «Высшей школы экономики», которые проанализировали ситуацию в 15 крупнейших мегаполисах. По трём ключевым параметрам - сохранению стабильности на рынке труда, скорости перезапуска экономики после карантина и уровню цифровизации Москва уверенно опередила все европейские и североамериканские мегаполисы. Российская столица набрала в совокупном рейтинге 63,8 балла и незначительно уступила только Сеулу (75,3 балла) и Шанхаю (67,9 балла). И это при том, что пандемические условия у Москвы и крупнейших азиатских городов были неравными как по уровню заболеваемости, так и по срокам прохождения пика пандемии.

Правительство города выделило для спасения экономики около 1,4 млрд долларов. Ровно столько же потратили на поддержку экономики Лондон и Мадрид, но при этом получили качественно иной результат. В рейтинге эффективности экономической политики они занимают только 12-е и 13-е места.

Эксперты объясняют причины столь разных результатов при равных вложениях спецификой антикризисного управления со стороны команды московского оперативного штаба по экономике под руководством Владимира Ефимова. Комплекс городских мер поддержки экономики был разработан под реальные потребности бизнеса, который спросили, что именно надо сделать в первую очередь, чтобы он мог остаться на плаву. С другой стороны, московские меры поддержки очень грамотно были совмещены с федеральными, и таким образом они взаимоусилили друг друга.

По сохранению стабильности на рынке труда Москва заняла второе место после Сингапура с результатом 79,5 балла. Председатель московской «Деловой России» Денис Назаров ранее заявлял, что сохранение рабочих мест было бы невозможно без продуманной политики поддержки столичного бизнеса, который благодаря им смог остаться на плаву.

Вторым критерием оценки стало восстановление экономической активности - учитывались динамика розничных продаж, скорость возвращения городского трафика и режима работы компаний к допандемийным значениям. Москва по сумме баллов показала четвертый результат.

Так, в апреле трафик в Москве был меньше нормы на 70%, в июне на 25%. Возвращение к привычному рабочему графику проходит чуть медленнее: в апреле офисы посещали на 60% москвичей меньше, чем ранее, в июне – на 41%. Но уже к началу августа деловая активность в Москве восстановилась на 77%. Отставание от других мегаполисов объясняют тем, что коронавирус пришел в Москву позже, и пропускной режим в российской столице был отменен лишь 9 июня.

А вот в динамике розничных продаж Москва ставит рекорды. Уже в июне в Москве продажи непродовольственных товаров (этот сектор розницы пострадал более всего) превысили уровень прошлого года. Похожий рост наблюдался только в Шанхае. Продажи продуктов питания в июне тоже превысили прошлогодние, хотя посещаемость торговых точек пока ниже. В ВШЭ связывают этот «декаплинг» с перетоком потребительской активности в онлайн, люди стали покупать в интернете даже товары повседневного спроса.

Значительную роль в антикризисной экономической эффективности эксперты ВШЭ отводят уровню развития цифровой инфраструктуры, где наибольшая готовность к пандемийным реалиям отмечена у азиатских мегаполисов (Сингапур, Сеул, Пекин), а среди европейских лидирующие позиции занимают Стокгольм, Москва и Париж.

Также, согласно исследованию, Москва продемонстрировала высокий уровень развития городской цифровой инфраструктуры - онлайн-систем, систем видеомониторинга, цифровых сервисов. «Это позволило властям отрегулировать инфраструктуру для управления городским хозяйством и транспортными потоками, а бизнесу – перейти на удаленный режим работы», - заявил газете «Ведомости» Член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

В июне меры поддержки бизнеса в мировых столицах проанализировала компания «Эрнст энд Янг», и в рейтинге «антикризисных» мегаполисов мира Москва заняла первое место, обойдя Лондон, Нью-Йорк и Гонконг.

Константин Ордов, руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ, комментируя результаты рейтинга ВШЭ журналу «Компания» отметил, что в Москве властями были приняты беспрецедентные по объему меры поддержки — через льготные арендные и налоговые ставки, дисконты при продаже муниципальной собственности. В столице более триллиона рублей были направлены, в том числе, на поддержку бизнеса. Константин Ордов считает, что сегодня в столице созданы комфортные условия для развития бизнеса, во многом благодаря тому, что в собственности у города большое число офисных и складских помещений и город может давать льготные ставки. Кроме того, столичные власти в ходе пандемии продемонстрировали, что они владеют ситуацией, пристальное внимание было направлено на все сегменты бизнеса – от малого до крупного, что нашло отражение в особенностях мер поддержки, которые помогли столичной экономике сохранить свою структуру и после снятия ограничений.