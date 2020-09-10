На улице лося ловили: в Москве к людям вышел сохатый и стал героем соцсетей

Вообще эти животные если и выходят к людям, то чаще в ночное время суток. А тут полнейшая вальяжность

Дикий лось был замечен в районе шоссе Энтузиастов в восточной части столицы. Вероятно, покинув Измайловский лесопарк, он отправился гулять по городским улицам белым днем - на радость и страх прохожим. Известно, что это парнокопытное может сильно лягнуть, особенно если его напугать. Однако москвичи особо не оробели. И стали скорее снимать рогатого на смартфоны. На видео, которое было опубликовано в телеграм-каналах, хорошо видно, что люди недооценивают опасность этого существа. По словам экс-редактора Красной книги Москвы Бориса Самойлова, в национальном парке «Лосиный Остров», например, бывали случаи, когда лось наносил серьезные травмы прохожему. И именно потому, что человек вел себя неосторожно. Пытался подойти поближе, погладить или чем-нибудь угостить. Резко убегать тоже не рекомендуется. Животное может вздрогнуть и инстинктивно начать погоню.

Вообще эти животные если и выходят к людям, то чаще в ночное время суток. А тут полнейшая вальяжность. Лось продефелировал через двор жилого дома на тротуар и, миновав информационный щит с надписью «район Перово», отправился на шоссе. Машины притормаживали. А еще чуть позже за сохатым помчался полицейский.

Правда, в пресс-службе главка МВД об этой спецоперации никакой информации нет. Все-таки лось был без оружия и совершенно трезвый.

Ранее в «Мосприроде» отметили, что столичные животные заметно осмелели и стали чаще выходить к людям. Это связано с пандемией и карантинными мерами. Людей не было в лесопарках - вот и почувствовали свободу (это касается не только лосей, но и лис с зайцами). Об утках вообще лучше не упоминать. Те разве что в метро не ездили во время карантина. Гуляли по Арбату и Ленинградскому шоссе. Важно ковыляли по велосипедным дорожкам Бульварного кольца. И проч, и проч, и проч.

Также добавим, что случай появления лося в городской среде далеко не редкость. В Мытищах в свое время животное забрело на территорию торгового центра XL. В Выхино зверь разгуливал возле станции метро, потом занурныл в озеро и не смог самостоятельно выбраться (сотрудникам МЧС пришлось извлекать животное вручную). Бывает, что такие лосиные прогулки становятся причиной трагедии. На Минском шоссе, например, три года назад в лося врезался «Ягуар» - водитель погиб.

Если вы увидели на городской улице лося (или другого дикого зверя), звоните по телефону +7 (495)-777-77-77. Диспетчер сообщит информацию специалистам и те помогут животному (доставив его в ветеринарную клинику или вернув в привычную для него природную среду).