«Романтические ваххабиты» в Новой Третьяковке: «Намоченную выставку» заподозрили в экстремизме

Среди полотен, представленных на выставке - работа «Между случайностью и необходимостью» уроженца Грозного Алексея Каллимы, запечатлевшая отдых двух чеченских боевиков. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Третьяковка продолжает радовать новыми интересными скандалами. Посетители хорошо рассмотрели выставку «Поколение XXI”, которую в августе затопило с крыши. Отдельные экспонаты выставки вызвали крайнее удивление. Речь идёт о «романтических ваххабитах». Среди полотен, представленных на выставке - работа «Между случайностью и необходимостью» уроженца Грозного Алексея Каллимы, запечатлевшая отдых двух чеченских боевиков.

Возможно, работа не вызвала бы вспышку гнева в соцсетях, если бы не кураторское пояснение, заострившее внимание на происходящем.

«Каллима разрабатывает многосерийное повествование сродни эпосу, героями которого становятся боевики-горцы, узнаваемые по таким атрибутам, как бороды, кроссовки и костюмы Adidas. Изображены они в романтизированной манере», - говорится в кураторском тексте.

«Романтизация боевиков» в формулировке пояснения вызвала негодование у зрителей, а заодно спровоцировала интерес к фигуре художника. На цитаты разорвали пылящееся в Интернете интервью Каллимы, опубликованное ещё шесть лет назад в журнале «Артгид».

«Меня вдохновляли герои, которыми для меня были боевики, чеченцы — смелые, отчаянные парни, которые ничего не боялись», - признается художник журналисту Марии Кравцовой.

В тексте упоминаются и другие странноватые работы Каллимы. В частности, акция в ЦДХ в начале двухтысячных, когда Алексей с друзьями «переоделись в боевиков», а также «хит первой Московской биеннале 2005 года» - фреска, на которой, согласно формулировке журналиста, «чеченец собирался прирезать молоденького федерала» (читай, русского солдата).

Удивляет во всей этой истории то, что Сам Каллима не чеченец, он бежал из Грозного во время войны. (Как можно, будучи беженцем из Ичкерии, романтизировать боевиков - большой вопрос). Но доподлинно известно, что в начале двухтысячных Алексей ничего не романтизировал, а делал инсталляции из одноразовых стаканчиков, ложек и вилок,клеил объекты из сигаретных пачек. Смена эстетики произошла после знакомства с Маратом Гельманом. И именно благодаря чеченским работам художник приобрел популярность среди западных и отечественных галеристов.

Семь лет назад художник Бэнкси учинил подобный скандал.

Вспоминая Бэнкси

Попыткой героизации терроризма назвал происходящее в Третьяковке учредитель канала «Царьград» Константин Малофеев. На странице в своей соцсети Малофеев подчеркнул, что самое удивительное - это не сама работа художника, «а то, что полотно выставила у себя уважаемая государственная Третьяковская галерея»

Малофеев пообещал, что правозащитный центр «Двуглавый орёл» обратится в прокуратуру и «в соответствующие органы, которые занимаются борьбой с экстремизмом».

«А загорающего Гитлера в шезлонге у них нет?» - задался вопросом один из фейсбучных критиков выставки и получил интересный ответ.

Семь лет назад художник Бэнкси учинил подобный скандал.

За пятьдесят долларов Бэнкси купил картину с горным пейзажем и пририсовал сидящего на скамейке эсэсовца. Полотно получило название «Банальность банального зла» и было продано на аукционе за 615 тысяч долларов.