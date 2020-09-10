Собянин: "Москва готова к началу отопительного сезона"

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Зима близко! В столице с каждым днём прохладнее. Москвичи потихоньку утепляются. А коммунальщики готовятся включать батареи в домах и чистить улицы от снега.

"В этом году работники ЖКХ смогли приступить к подготовке жилья к зиме только в июле, - сказал сегодня, 10 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра модернизированной насосно-перекачивающей станции (НПС) "Бирюлёво-Борисовская". - Обычно начинали в мае, но помешала самоизоляция москвичей. Оставить их в это время без горячей воды было просто невозможно. Тем не менее, мы справились с возникшей непростой задачей. Всего за два месяца – вместо обычных четырех – работники ЖКХ провели необходимые ремонтные и профилактические работы на всех 73 тысячах жилых и нежилых зданиях Москвы. Как обычно, к 1 сентября Москва была готова к началу отопительного сезона".

По его словам, несмотря на пандемию в этом году продолжалась модернизация городской коммунальной и энергетической инфраструктуры. Одним из важных проектов стало обновление НПС "Бирюлёво-Борисовская".

ЧТО СДЕЛАЛИ

В здании насосно-перекачивающей станции "Бирюлёво-Борисовская" в Шипиловском проезде:

- полностью заменили тепломеханическое и электротехническое оборудование;

- поставили 6 современных сетевых насосов производительностью 2 500 кубометров в час, 2 сухих трансформатора типа "Bez" и главный распределительный щит 0,4 кВ типа "Призма";

- подключили комплекс технологических защит (клапанов) от резкого повышения давления;

- перевели станцию в автоматический режим работы без постоянного личного присутствия персонала. Теперь техникой управляют удалённо с диспетчерского пункта.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Станция обеспечивает теплом:

- более 400 тысяч жителей юга Москвы;

- 784 здания в районах Зябликово, Северное и Южное Орехово-Борисово, включая 428 жилых домов, 51 школу, 61 детсад, 10 больниц, 225 офисных центров и 9 других зданий.

ЦИФРЫ

К новому отопительному сезону в Москве подготовили:

- более 73 тысяч городских зданий, в том числе 33,9 тысяч жилых домов, 8,7 тысяч социальных учреждений и 30,5 тысяч других сооружений;

- 13 ТЭЦ, 47 районных и 41 квартальную тепловые станции, 99 малых котельных;

- более 16 тысяч километров тепловых сетей, 116 тысяч километров электросетей, порядка 7,5 тысяч километров газовых трубопроводов, 13,1 тысяч километров водопроводных и 9 тысяч километров канализационных сетей;

- более 18 тысяч уборочных машин;

- 1 429 аварийных бригад;

- 56 стационарных снегосплавных пунктов;

- 1 816 аварийных источников электричества (дизель-генераторов) и 3 аварийных источника тепла;

- дополнительные запасы топлива - 378 тысяч тонн угля, 357 тысяч тонн мазута и 25,3 тысяч тонн дизельного топлива. Этого хватит для обогрева города в течение 7 суток в случае аварии.