Страсти по Трехгорке: застройщик обещает отреставрировать заброшенные исторические здания на территории бывшей ТЭЦ

Проект реставрации и застройки. Автор проекта архитектор И. Уткин

Краснопресненская набережная. Бывшая электростанция Трехгорной мануфактуры (ТЭЦ-7). Она была одной из первых теплоэлектростанций, построенных в Москве по плану ГОЭЛРО. Так что сооружение во всех смыслах историческое. Вот только неухоженное.

Из эксплуатации ТЭЦ была выведена еще в 2010 году. С тех пор ее корпуса заброшены: фасады корпусов завешаны, доступ к ним закрыт. Находиться там небезопасно — легко может прилететь кирпич на голову.

С 2014 года собственником этой территории стала группа «Ташир» и представила столичным властям проект по ее развитию. Градостроительно-земельная комиссия Москвы проект одобрила, и «Ташир» начал по нему работу. Проект состоит из двух частей: реставрации зданий, представляющих историческую ценность и нового строительства за границами охранной зоны. Там появится многофункциональный комплекс, где, в частности, будут размещаться жилые апартаменты, а также зона отдыха, променад, объекты социальной инфраструктуры.

В компании «Ташир» нашему корреспонденту рассказали, какие объекты на территории ТЭЦ получили статус культурного наследия и будут в обязательном порядке отреставрированы: это главный корпус ТЭЦ с турбинным и котельным отделениями, семиэтажная круглая двухъярусная башня химической водоочистки и соединяющий их трехэтажный корпус электротехнических мастерских. Все они были построены в 1925-1928 годах. Отреставрированы будут конструкции зданий и фасады. Контролировать ход реставрации станут специалисты Департамента культурного наследия Москвы. После реставрации исторические объекты откроют для посещения. Это должно привлечь не только москвичей, но и зарубежных туристов, обожающих русский авангард.

Как заверили нашего корреспондента в компании «Ташир», новое строительство будет вестись за пределами объекта культурного наследия и знаменитое здание ТЭЦ — то самое, с трубами архитектора Моисея Бабицкого, прекрасный вид на которое открывается с Краснопресненской набережной, будет сохранено.

Представители застройщика напоминают: это нормальная мировая практика, когда исторические здания вписываются в современную многофункциональную среду.

Правда, с таким подходом согласны не все. 9 сентября несколько координаторов общественных движений созвали журналистов на пресс-конференцию, на которой рассказали, чем, на их взгляд, «плох этот проект». Получилось, правда, однобоко — представителей компании застройщика на эту пресс-конференцию не позвали. Так что ответ перед разъяренной общественностью держать было некому. Да и журналистов оказалось раз-два и обчелся. Зато на пресс-конференцию пришли несколько жителей района «Пресня» и инициативная группа от партии «Яблоко», которая, впрочем, вела себя достаточно безинициативно и не задала спикерам ни одного вопроса.

Текущее состояние ТЭЦ. Фото пресс-службы компании «Ташир»

- На Трехгорке будет снос всего, чего угодно, не будет там никакой реставрации, это же угроза нашему промышленному наследию! - убеждал присутствующих муниципальный депутат Пресненского района Анатолий Юшин.

По его мнению, новое строительство изменит исторический вид этого места. Общественники не согласны с проведенной столичными властями экспертизой и считают, что реставрационная часть территории бывшей ТЭЦ должна быть расширена.

- Например, статус культурного наследия не получило здание пиковой котельной, напоминающее пароход с двумя трубами, - рассказал нам координатор общественного движения Архнадзор Игорь Шахов. Правда, тут же оговорился: это здание было построено вовсе не в начале века, как остальные, которые были признаны историческими, а в 1970-м году. Так что, соглашается Шахов, логика в такой экспертной оценке была.

- Но надо было внести пиковую котельную в охраняемую территорию! - возмущается Шахов.

А координатор общественного движения «Архзастава» Евгений Строцинский и вовсе с гордостью назвал себя «московским националистом».

- Почему все считают нужным Москву застраивать? Построят апартаменты на территории ТЭЦ, будет транспортный коллапс. На Пресне и так от машин не протолкнуться! У нас уже есть «Москва-Сити» и Экспоцентр, больше нам не надо! - Строцинский чуть ли не бил себя кулаками в грудь.

- Неужели было бы лучше, если бы территория в самом центре Москвы осталась заброшенной, а исторические здания со временем просто бы разрушились? - задала вопрос общественникам наш корреспондент.

В ответ на это общественники заявили, что они не против того, чтобы проектом реконструкции занимался другой застройщик — "более продвинутый в вопросах исторического облика Москвы".

То есть, по их мнению, столичные власти должны просто отобрать у группы «Ташир» право собственности и по-большевистски передать его другому застройщику.

- Было бы уместно, чтобы на этой территории была мультимедийная площадка - авангардный культурный и социальный центр с зеленой прогулочной зоной, - заметила член экспертного совета по промышленному наследию Минкульта Инна Крылова.

Правда, говоря об этом, она уже почему-то не пеняла на пробки и излишнюю загазованность Пресни, которых при любом раскладе не избежать.

Кстати, о том, что территория бывшей ТЭЦ должна стать новым общественным и культурным центром Пресненского района, говорят и в компании «Ташир». По словам ее представителей, именно на это и направлен их проект.