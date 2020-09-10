Боксеру из сборной России, который под наркотиками напал на росгвардейца, дали три года условно

235-й военный гарнизонный суд вынес решение по делу боксера Георгия Кушиташвили. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

235-й военный гарнизонный суд вынес решение по делу боксера Георгия Кушиташвили.

Напомним, 24-летний спортсмен оскандалился в феврале нынешнего года - незадолго до вылета на сборы национальной команды для подготовки к Олимпиаде. Сотрудники Росгвардии задержали его в доме на Фрунзенской набережной. По словам росгвардейцев, боксер зашел туда, чтобы забрать закладку с наркотиками. Кушиташвили вступил в потасовку с людьми в форме и одному из них сломал нос. Позже, уже когда боксера скрутили и увезли на медосвидетельствование, в его организме нашли следы кокаина. Пакетик с наркотиком нашли у него в кармане…

Поначалу Кушиташвили и его адвокаты утверждали, что росгвардеец сам случайно нанес себе травму, врезавшись в стену, когда боксер увернулся от приема. Но на первом же судебном заседании полностью признал свою вину. (Кстати, судили спортсмена в военном суде, потому что он является военнослужащим - на момент инцидента проходил срочную службу в ВДВ, но по факту просто выступал за команду ЦСКА). Даже в употреблении наркотиков признался. Оказалось, что в тот вечер Георгий с приятелем Овиком Оганиссяном (он тоже боксер) сидели в кафе и вдруг решили купить наркотики. Якобы продавца нашли в интернете, перевели ему деньги и получили адрес, где находится закладка. По свидетельству росгвардейцев, в подъезде друзей застали, когда Овик разложил на подоконнике некое вещество…

К слову, пострадавший росгвардеец попросил суд отнестись к Кушиташвили со снисхождением.

- Я вижу, что он раскаивается, - заявил сотрудник ведомства. - Георгий извинился передо мной, он мне за моральный и физический вред возместил 200 тысяч рублей.

- Я хочу в будущем вернуться в сборную России, - заявил сам Кушиташвили.

Судья вынес вердикт: три года условно.

Прокуратура уже сообщила, что не будет оспаривать это решение. Ранее гособвинитель также просил для спортсмена условное наказание.