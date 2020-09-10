В Москве у невесты прямо на свадьбе украли золотое украшение за 100 тысяч рублей

В общем, таганским сыщикам сейчас предстоит распутывать это дело, как в детективах Агаты Кристи Фото: Тимур ХАНОВ

Совсем уж народ пошел обнаглевший. Ничего святого нет. Накануне дорогой подарок мужа у московской невесты украли прямо во время свадьбы!

В минувшие выходные 29-летняя Ксения Б. (сотрудница одного из крупных государственных ведомств, кстати) играла свадьбу. Днем в субботу будущий супруг сделал ей памятный подарок в гостинице на Таганской улице - шикарную золотую цепочку стоимостью в 100 тысяч рублей. Красота была упакована в подарочную коробочку. Затем был ЗАГС. Оттуда молодожены с друзьями помчали на фотосессию в парк Царицыно. Оттуда - в ресторан на Бутырской улице, куда собирались гости.

В общем, накануне Ксения приехала в отдел полиции на Таганке и написала заявление о краже дорогого (во всех смыслах) подарка.

- Женщина рассказывает, что коробочка с золотой цепочкой лежала в ее сумке, - рассказал сайту kp.ru источник в правоохранительных органах. - А сумочка, в свою очередь, пока молодые были в ЗАГСе и гуляли по парку Царицыно, оставалась лежать в машине. Последний раз молодая женщина видела коробочку, когда они ехали из парка в ресторан. Сумочку она брала с собой, но в суете праздника в какой-то момент упустила ее из виду.

Уже поздно ночью, когда все разъехались, невесте позвонил знакомый по имени Максим и сказал, что нашел сумку в ресторане и передал ее другому их общему знакомому Сергею. Днем этот самый Сергей в телефонном разговоре подтвердил, что сумка действительно находится у него.

- Я попросила его не открывать сумку и не проверять содержимое, - рассказала москвичка полицейским.

В общем, таганским сыщикам сейчас предстоит распутывать это дело, как в детективах Агаты Кристи, - подарок бесследно исчез, но когда именно - непонятно. А среди подозреваемых теперь Максим, Сергей, гонец и другие гости свадьбы.