В пандемию москвичи помогают друг другу

В музейные залы москвичи приходят в масках без напоминаний. Фото: Сергей ВЕДЯШКИН/Агентство городских новостей «Москва»

Мир держится на отзывчивых людях, всегда готовых помочь. В дни пандемии мы еще раз в этом убедились. Многие москвичи делают тысячи больших и маленьких добрых дел. Конечно, в таком большом городе, как Москва, люди по-разному воспринимают случившееся. Но большинство горожан проявили выдержку и дисциплину. Помните, когда тревожная статистика по заболевшим стала снижаться, как все радовались хорошим новостям. В этом есть личная заслуга каждого москвича. Благодарности заслуживают и волонтеры, и врачи, и все, для кого помощь другим стала важной. Одни доставляют лекарства и продукты, другие - выхаживают больных в ковидных отделениях, третьи - в нужное время оставались дома. Даже простая маска на лице - это тоже забота друг о друге. Благодаря ответственности людей пандемия хоть и не исчезла, но отступила. Москва вновь живет обычной жизнью.

- Непреложным остается обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах, - говорит Павел Гуляев, главный врач диагностического центра № 5 г. Москвы. - Как я вижу, горожане относятся к этой мере с ответственностью не только за себя, но и за окружающих. Горожане стараются и дистанцию соблюдать, ориентироваться на социальную разметку в общественных местах. Эти ситуации я наблюдаю лично, как в повседневной жизни, так и во время каких-либо мероприятий, например, в День города. Да, иногда это сделать довольно сложно, но москвичи относятся к этому с пониманием, за что им большое спасибо, как от лица горожанина, так и от лица врача.

ЕЩЕ ПОГУЛЯЕМ!

Москва по-настоящему душевный город. У вечно занятых москвичей не всегда есть время - у них просто есть сердце. Многих даже и просить о помощи не приходится, люди сами откликаются. Приятно вспомнить, к примеру, прошедший День города. Некоторые опасались давки на праздничных площадках. Этот день всегда отмечается широко. Сейчас благодаря чуткости и ответственности москвичей никаких столпотворений не случилось. Заметили, что каких-то специальных ограничений никто не объявлял? А они, что особенно радует, и не нужны москвичам.

- В метро постоянно напоминают пассажирам о масках по громкой связи, - говорит москвичка Елизавета Сопова. - Лично я всегда пользуюсь маской и антисептиком не только во время пандемии, но и в сезон гриппа и простуд. Дистанцию тоже стараюсь соблюдать. Эти правила выполнить не трудно, но крайне важно.

СПАСИБО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ

Без отзывчивости москвичей не получилось бы того, что было так важно и нужно. Пандемия не то чтобы не отступила, а могла с новой силой наброситься на город. Но, спасибо жителям, все наладилось. У вирусов нет шансов, когда люди носят маски, следят за дистанцией, проще говоря, заботятся о тех, кто рядом. Это можно увидеть везде - в поликлиниках, метро, музеях, спортивных залах, везде, где собирается много людей.

- В музейные залы большинство без напоминаний приходит в масках, а билеты покупают онлайн, - подтверждает Елена, сотрудница Третьяковки. - Экспозицию стараются осматривать по определенному обозначенному маршруту, чтобы меньше пересекаться друг с другом.

Пандемия не будет вечной. Все трудности когда-нибудь забудутся. А с нами надолго останется искренняя благодарность друг другу, всем, кто рядом, кому говоришь: «Спасибо, что вы есть!».