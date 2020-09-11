У тех, кто одновременно болеет гриппом и ковидом, шанс выжить значительно меньше

Александр Мясников. Фото: instagram.com/drmyasnikov.ru

Новая коронавирусная инфекция по-прежнему остается угрозой номер один для здоровья. Однако с началом осени к нам приходят и новые штаммы вируса гриппа. Особенно сложно будет справиться врачам при так называемой сочетанной инфекции. Чем грозит здоровью совместное заболевание COVID-19 и гриппом, «КП» рассказал врач и популярный телеведущий Александр Мясников.

- Сейчас все активно говорят про ковид, осознают опасность и угрозу этого заболевания, а про грипп как будто и забыли. А грипп убивает не только пожилых, как ковид, но и детей.

- В этом году мы видели, как более 20% пациентов с диагностированным ковидом болели и гриппом. Это официальные данные из многих стран. И среди этих людей, конечно, смертность намного выше, потому что главная точка приложения что гриппа, что ковида одна и та же - это легкие, - говорит врач Александр Мясников. - Основная причина смерти от гриппа - это пневмонии, развившиеся как его осложнения. Дальше обострение диабета и сердечно-сосудистых болезней. Ковид поражает то же самое: легкие (вызывая пневмонии) и те же самые сердечно-сосудистые болезни, тромбозы. То есть у двух инфекций - абсолютно одинаковые органы-мишени.

- Пожилые, ослабленные и хронические больные - это одна и та же группа риска что для ковида, что для гриппа, - напоминает Александр Мясников. - Самым верным средством профилактики инфекций считается проверенная эффективная вакцина. И если от коронавируса ее еще только испытывают, то от гриппа работающие вакцины существуют давно.