На фестивале "Антоновские яблоки" выступит Майкл Морпурго, автор легендарного "Боевого коня"

"Антоновские яблоки": масштабное, но ненавязчивое гастрономически-литературно-музыкально-театральное действие

Если вы еще не были в Коломне, то ближайшая суббота - отличный повод посетить этот самый европейский город Подмосковья. 12 сентября здесь пройдет уже ставший знаменитым фестиваль "Антоновские яблоки": масштабное, но ненавязчивое гастрономически-литературно-музыкально-театральное действие с большим количеством яблок, разбросанных по поляне без счета. Во время фестиваля можно просто лежать на траве, можно бродить по фермерскому рынку и пробовать вкусности (в том числе - коломенскую пастилу и калачи с гусиной печенкой). Можно стать участником театрального иммерсивного действия, слушать классическую музыку или лекции известных писателей. Можно все, даже подтянуть английский, но вот только кататься на куртках с холма уже не разрешают, а очень хочется.

Главная тема фестиваля – «Tкань неспешной жизни». Поэтому в палатках будут неспешно выступать известные писатели. Лауреат "Большой книги" Олег Лекманов прочитает лекцию о Бунине; телеведущий и писатель Александр Архангельский представит свою новую книгу «Русофил. История жизни Жоржа Нива». Специально для детей радиоведущий Леонид Клейн расскажет что-то интересное о Муми-Троллях, а писатель Александра Литвина вспомнит про Транссиб и покажет свой бестселлер (прекрасно иллюстрированную книгу "Транссиб. Поезд отправляется" на прошлом фестивале "Нонфикшн" отрывали с руками).

Гвоздь программы - легендарный Майкл Морпурго, автор любимого детьми и взрослыми романа "Боевой конь" о дружбе мальчика и коня. По роману снял фильм Стивен Спилберг, а в Лондонском национальном театре поставили спектакль, ставший одной из самых знаменитых постановок (этот спектакль иногда показывают в наших кинотеатрах в формате онлайн-трансляций).

В субботу в Коломне состоится главный литературный фестиваль Подмосковья Фото: предоставлено пресс-службой

Чем еще заняться в Коломне

Понятное дело, надо брать с собой большую сумку. По сложившейся традиции в Коломну едут за лучшими детскими книгами. Взрослые издательства, конечно, тоже выставляют свой ассортимент, но так повелось, что именно детская литература здесь в особенном приоритете, о чем хорошо знают мамы и папы из окрестных городов.

В этом году подготовлена необычная театральная программа. Будет моноспектакль-променад "Ерофеев и другие ангелы", во время которого зрители, надев светящиеся наушники, превратятся в пешеходов.

Еще один необычный спектакль связан с именем уроженца Коломны Ивана Лажечникова. В спектакле "Беленькие, черненькие и серенькие" зрители (снова в наушниках) попадут в Коломну 18 века и на себе испытают гамму чувств и разные социальные препоны.

Весь день с утра до вечера будет звучать живая музыка. На свежем воздухе музыканты Геликон-оперы исполнят знаменитую "Кофейную кантату", во время которой бариста варит кофе и угощает слушателей. Прозвучит сюита "Музыка на воде" от Collegium Musicum. А еще если жители Коломны будут в настроении, то к вечеру нарядятся в старинные платья, чепчики и белые фартучки - и удивят гостей танцами на брусчатке. Выглядит это так, будто попали не в Коломну, а сильно в прошлое.

Не было бы счастья, да помогла пандемия. Не все авторы смогли посетить город лично, поэтому в разных павильонах (а всего павильонов 12!) предусмотрена онлайн-программа, причем, тоже очень интересная.

В английском павильоне выступит Майкл Морпурго, эксперт-шекспировед Филлип Уотсон расскажет о Шекспире и шелкопрядении (неожиданно). Заявлены "Посиделки у мисс Марпл" и детские песенки на английском.

Соседняя палатка "Библиотека наследия" интригует лекцией-детективом "Шелковое ткачество: почему Коломна", лекцией Олега Василика о жизни во время эпидемий и вечерним кинопоказом.

На следующий день в шатре выступит египтолог Виктор Солкин. Специально для "Антоновских яблок" Солкин подготовил новую лекцию.

В английском павильоне выступит Майкл Морпурго, эксперт-шекспировед Филлип Уотсон расскажет о Шекспире и шелкопрядении

Как добраться

До Коломны идет удобный "Яблочный экспресс". Отправление от Казанского вокзала на двух брендированных поездах: в 8:30 отходит "Рязанский экспресс", в 8:50 - "Рекс". Для всех пассажиров ЦППК подготовило специальную лотерею. Погода обещает радовать пятнадцатиградусным теплом. Организаторы обещают выдавать маски с символикой фестиваля.

Для тех, кто не сможет побывать в Коломне лично - организована трансляция с 11:00 до 19:00 на канале в ютубе.