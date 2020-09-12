Выходные порадуют москвичей теплом

Выходные будут теплыми, но метеорологическое лето в столице уже закончилось Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эти выходные погода побалует жителей столицы последними залпами тепла перед осенью. В субботу днем ожидается от 18 до 19 градусов тепла, в воскресенье – до +21. Правда, ночи будут уже по-осеннему прохладными: от +6 до +8 градусов.

А вот со следующей недели в Москву придет настоящее похолодание и периодические дожди:

- Метеорологическое лето в столичном регионе уже закончилось, так что жителям центральной части России ждать тепла в ближайшее время не стоит, - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. – До конца следующей недели будет прохладно и дождливо, ожидается температурный скачок почти на 10 градусов вниз.

Однако, серьезных отклонений от климатической нормы не предвидится. В понедельник и вторник термометры покажут ещё до +20 днем и +10 ночью. Но уже в среду похолодает до +16 днем и +5 ночью, и будут идти сильные дожди. Конец недели ожидается без осадков, но температура понизится еще сильнее, до +10 днем и +4 ночью.

- В общем, все еще ждем бабьего лета. Обязательно о нём заранее сообщим! – заверил Роман Вильфанд.