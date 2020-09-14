«Уснул за рулем»: водитель «Газели» пробил ограждение набережной и свалился в реку в Москве

Водитель «Газели» пробил ограждение набережной, и машина рухнула в реку. Фото: СОЦСЕТИ

Русаковская набережная идет вдоль Яузы, которая разделяет Преображенский район и Сокольники. Извилистая улица приносит немало беспокойств жителям окрестных домов: в темное время суток по ней носятся мотоциклисты и любители выжимать газ в черте города. Ранним утром понедельника, 14 сентября, звуковую палитру разбавил новый шум. Водитель «Газели» пробил ограждение набережной, и машина рухнула в реку.

Грузовик протаранил пару секций и бетонную опору, которая скрепляет их между собой. Ко дню машина не пошла — оказалось неглубоко. Водитель уцелел, не потребовалась даже помощь подоспевших врачей. Сейчас на месте аварии сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. Предварительная версия — шофер уснул за рулем и потерял управление.

Движение в этом месте одностороннее. Из-за аварии дорогу пришлось перекрыть на несколько часов: вызвали тяжелый кран, а затем начали поднимать «Газель». Транспортный поток на время перенаправили на улицу Стромынка, если водителям надо в центр, или к Матросскому мосту, который ведет в сторону МКАД.

Другое громкое ДТП, которое произошло в выходные, обсуждают жители Москвы. На Минском шоссе за нарушителями полиции пришлось устроить погоню. Удирая от экипажа, иномарка нарушителя влетела в отбойник. Оказалось, что за рулем был 12-летний школьник. Вместе с одноклассниками он решил умыкнуть тачку своего отца. В итоге вся компания оказалась в больнице.

Еще одно происшествие на дорогах на этот раз стало достоянием общественности благодаря модной соцсети TikTok. Герои, которые едва не погибли, сами выложили опасные кадры. Водитель выбрался на крышу каршерингового авто, а его спутница высунулась в окно и вела съемку. В какой-то момент неудачливый каскадер падает и летит на капот и под колеса машины.