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Когда в Москве включат отопление в 2020 году: пока стоит "бабье лето", тепла ждать не стоит

Коммунальщики уже готовы к отопительному сезону. Однако, когда в Москве включат отопление в 2020 году, будет зависеть от среднесуточной температуры воздуха
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Пока стоит "бабье лето", тепла ждать не стоит

Пока стоит "бабье лето", тепла ждать не стоит

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Москвичи кутаются в пледы, все чаще выбирают теплый зал, а не веранду в кафе. А все потому, что стало холодно. Многие задаются вопросом: когда в Москве включат отопление.

- Уже хотелось бы тепла, а то чай заканчивается. Когда там включат отопление? – поинтересовалась в соцсетях Нина Курабейтова.

- Утепляемся, как можем. Батареи веют холодом. На улицу вообще не хочется выходить. Кто придумал эту осень, дожди? Остаюсь дома в шерстяных носках, - написал Геннадий Молчанов.

Однако есть нормы, согласно которым коммунальщикам могут сказать: «Включайте».

- В Москве отопление включают по распоряжению Правительства города, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится ниже отметки 8 градусов. И по прогнозу погоды ожидается дальнейшее снижение температуры, - рассказали в мэрии Москвы.

А прогноз погоды на ближайшую неделю совсем не в пользу «мерзнущих москвичей» - будет и тепло, и солнечно.

- До конца недели среднесуточной температуры ниже 8 градусов не будет. Существенно похолодает в последние пять дней сентября 2020 года, — говорит Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

- А дожди будут на этой неделе?

- Вторник, среда и четверг будут без осадков, можно назвать эти дни «бабьим летом». А наиболее неблагоприятным днем будет 18 сентября (пятница) – будет дождь, холодный ветер и понижение температуры (ночью до 9 градусов, днем до 13 градусов). Такая же холодная и дождливая погода будет в выходные, а после 21 сентября ждем небольшого потепления.

В прошлом году отопление в Москве включили 23 сентября. Судя по прогнозу погоды, отопительный сезон 2020 начнется позже – 26-27 сентября. Но погода изменчивая, будем наблюдать. В любом случае, не стоит ждать, что батареи в квартирах станут теплыми сразу, как только среднесуточная температура будет 8 градусов. Отопление включат в первую очередь в детских садах, больницах, школах, а потом тепло пойдет в жилые дома и на предприятия.

- В больницы, поликлиники, школы и другие объекты социальной инфраструктуры при необходимости отопление могут дать и раньше старта отопительного сезона, - сказали в мэрии Москвы.

Сказано

Москва готова к отопительному сезону

- Все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве подготовлены к отопительному сезону в установленный срок - к 1 сентября, - сообщил заместитель главы города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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