Пенсионер обстрелял самолет в небе под Солнечногорском

Сейчас правоохранители решают, как классифицировать поступок мужчины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 14 сентября с аэродрома Шевлино в воздух поднялся небольшой самолет Piper PA-28 Cherokee. Это четырехместный планер, который чаще всего используют в обучении. Под Солнечногорском Московской области располагается центр легкомоторной авиации и планеризма ДОСААФ России. Штатный полет превратился в экстремальный: рядом с кабиной просвистели несколько пуль, а одна и вовсе пробила фюзеляж.

Пилот повел самолет к земле, посадка прошла гладко. На летном поле «Чероки» осмотрели: оказалось, пуля угодила в обшивку двери. Двигатель без повреждений. Позвонили в 112, откуда вызов передали в полицию.

— Сотрудники собрали показания пилота и установили примерный район, откуда велась стрельба. Выехали на место и нашли стрелка. Им оказался пенсионер. У него есть разрешение от Росгвардии на оружие, — сообщил kp.ru источник в полиции.

Стрелявшему 58 лет. Он военный пенсионер. Полицейским он невнятно объяснил, что вреда никому не хотел, решил пострелять по движущейся точке в небе. Не думал, что попадет.

Сейчас правоохранители решают, как классифицировать поступок мужчины. В лучшем случае на него заведут административное дело за стрельбу в населенных пунктах — огонь он вел из деревушки близ аэродрома. За это грозит штраф до 50 тысяч рублей и конфискация оружия с боезапасом. Также могут временно лишить разрешения. Возможен куда более негативный сценарий для пенсионера: уголовное дело. По какой статье — решит следствие.

Кстати, kp.ru узнала и марку оружия, из которого вели огонь по самолету. Это помповое ружье Mossberg 500, которое разработали в США еще в прошлом веке, однако, на вооружении в полиции Штатов стоит до сих пор. Считается одним из самых распространенных в своем классе, его любят охотники. Новый образец в России стоит около 50 тысяч рублей.