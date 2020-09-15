Приходите завтра на кинопробы с сексом: режиссер приглашал актрис на кастинг, а там заставлял раздеваться

Родион Бельков Фото: СОЦСЕТИ

Каждый день в Москве проходят тысячи кастингов: ищут новые лица для рекламы майонеза, набирают массовку в клипы многочисленных звезд, выбирают актеров для съемок в кино и сериалах. Профессионалы с дипломами актерских вузов и любители, которые не меньше первых мечтают о славе, только и успевают бегать. В день среднестатистический столичный соискатель ролей успевает посетить от пяти до десяти кастингов. И это еще хорошо, если уходят ни с чем. Случаи бывают разные...

ДАВАЙ, РАЗДЕВАЙСЯ!

Московская актриса Мария Русанова, после случившегося на кастинге в Мосфильме, была вынуждена бежать в полицию. Все произошло 11 сентября в одном из павильонов легендарного киноцентра. Попробоваться на роль в короткометражке Марию пригласил режиссер Родион Бельков. Сообщение он прислал девушке в один из мессенджеров, сразу предупредив, что нашел ее номер телефона в актерских базах.

Родион любит ходить по кинофестивалям и делать фото со знаменитостями. Фото: СОЦСЕТИ

- У меня никаких подозрений не возникло. Он пригласил на пробы ни куда-нибудь, а в павильон Мосфильма, что для меня сразу было знаком качества. Говорил, что это дипломная работа одного из студентов ВГИКа. И это ничуть не насторожило: иногда такие роли интереснее съёмок в сериалах, - рассказала «КП» Мария Русанова.

Но сами пробы с первых минут показались актрисе подозрительными. По словам девушки, Родин встретил ее один: не было ни оператора, ни кастинг-менеджера.

- Он сделал несколько моих фото. А потом сказал, что будем писать сцену в нижнем белье. Я посмотрела по сторонам и сразу поняла, что-то не так: свет не выставлен, из техники только старый фотоаппарат, петли нет. И тут до меня дошло, что это не пробы! Я попыталась выйти, и в этот момент он припер столом дверь, чтобы я не могла сбежать. Он сказал: «давай раздевайся». Я ответила, что не буду. Он сразу вышел из себя, словно озверел. Хотел меня ударить, замахнулся рукой, но я сумела увернуться, отодвинула стол и убежала в коридор, - вспоминает Мария.

Актриса насилу унесла ноги.

- Он бежал за мной и кричал, что внесет меня в черные списки, что я никогда не смогу зайти на Мосфильм, - рассказала Мария.

Девушка ворвалась в дежурку к охранникам киностудии, мол, помогите, чуть не изнасиловали. Но ловить мерзавца никто и не думал.

- Охранник, дедушка - божий одуванчик, похвалил меня: «молодец, деточка, что убежала». Советовал больше на пробы вообще не ходить, а то тюкнут по голове - и готово. А еще сказал, что я везучая, что у некоторых деньги берут, что за день я десятая, которая с этого кастинга вырвалась. Вот такая, простите, служба безопасности.

Родион любит ходить по кинофестивалям и делать фото со знаменитостями. Фото: СОЦСЕТИ

«ОНИ ВСЕ ВРУТ»

Мария в тот же день решила предостеречь коллег, мол, не ходите на кастинги к Родиону Белькову. Пост она выставила на свое странице в Фейсбуке - и тут понеслось. Всего за сутки откликнулись более тысячи девушек, которых Родион вот так же разводил на обнаженку в кадре. Причем продолжается это все уже больше пяти лет.

- Я была на его кастинге в 2014-м году. Я тогда еще училась во ВГИКе, и он написал мне сообщение в одной из соцсетей. Обещал сделать меня помощником режиссера, но на встрече сразу стал говорить, что придется раздеться на камеру. Я просто в шоке была. Я ведь даже не пробовалась на роль. Убежала оттуда и жалею до сих пор, что тогда заявление на него не подала, - рассказала Валерия Лыкова.

Мария Русанова и еще пять актрис после сентябрьского кастинга на Мосфильме в полицию все-таки обратились. Правда, в органах их обнадеживать не стали: мол, побоев нет, изнасилования тоже не случилось. Но разобраться с режиссером Бельковым все-таки пообещали. Сам он в общении с журналистами немногословен.

- Родион, можете прокомментировать обвинения актрис?

- Они все врут. Без комментариев! – ответил Родион Бельков на вопрос нашего корреспондента.

Родион Бельков уже пять лет зовет девушек на кастинги, но ни одного фильма от так и не снял. Фото: СОЦСЕТИ

СНИМАЛ НЕ ФИЛЬМЫ, А С АКТРИС ОДЕЖДУ

А вот от кастингов даже сейчас он не отказался.

- Мне каждый день пишут пострадавшие девушки, - рассказала Мария.

Причем часть соискательниц за предложения Родиона раздеться на камеру еще и платят.

- У меня он еще до начала кастинга попросил тысячу рублей. Сказал, что это расходы на мое портфолио, которое он обещал сделать. В итоге я ушла после его просьбы раздеться. Деньги он, конечно, не вернул, - рассказал еще одна пострадавшая девушка, Диана Горохова. Так кто же такой Родион Бельков? Сам он называет себя выпускником ВГИКа и режиссером. Он действительно окончил режиссерский факультет еще четыре года назад. Причем кастинги начал проводить еще будучи студентом. Уже тогда зеленым актрисам он представлялся именитым киногуру. А около двух лет назад официально зарегистрировал кинокомпанию «Ермак». Судя по данным из открытых источников, фирма арендует помещения для съемок. Однако за это время ни один из фильмов выпущен так и не был.

В Мосфильме тоже затруднились назвать ленты, которые снял Родион Бельков. А по поводу его домогательств к актрисам начали проверку.

Мария уже подала заявление в полицию, как и пять других пострадавших актрис. Фото: СОЦСЕТИ

- 10 и 11 сентября Родион Беликов действительно арендовал для кинопроб один из павильонов. Сразу скажу, что он не является сотрудником Мосфильма. Мы часто сдаем помещения для производственных работ. В этом заключается часть нашей деятельности. Сейчас по факту обращения актрис, пострадавших от действий арендатора, ведется служебная проверка, - прокомментировал Евгений Долгих, пресс-секретарь Мосфильма.

Актриса Мария Русанова чудом сбежала с кастинга. Фото: СОЦСЕТИ

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Как отличить фальшивый кастинг?

Комментирует кастинг-менеджер Ольга Нестерова.

- У вас просят деньги. Настоящие кастинги проходят бесплатно, не надо платить за участие, вход, или портфолио.

- На площадке кроме вас никого нет. Как правило, кастинги проходят с участием большого количества соискателей и их отсутствие должно насторожить.

- Зовут в гараж или подвал. Чаще всего отбор проводят в помещениях киностудий. Прежде чем идти на кастинг, проверьте в интернете адрес, по которому он состоится.

- Про кинокомпанию нет информации. Мошенники, как правило, используют вымышленные названия. Если о кинокомпании нет информации в открытых источниках, на кастинг лучше не ходить.