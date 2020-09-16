«Дочь надоела своим плачем!»: в Люберцах прохожие нашли на лавочке новорожденную девочку

Найденной малышке всего пять месяцев и она совершенно здорова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В шестом часу утра среды, 16 сентября, в службу спасения Подмосковья позвонили случайные прохожие, которые нашли на улице новорожденную девочку. Малышка лежала на лавочке у жилого дома в Люберцах, на улице Калинина. Уже через несколько минут к месту пришествия прибыли сотрудники полиции и скорой. Малышку сразу же доставили в больницу.

Родителей крохи объявили в розыск. Через несколько часов маму ребенка задержали.

- Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили и доставили в отдел полиции 32-летнюю местную жительницу – мать новорожденной девочки, - сообщила «Комсомольской правде», начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сейчас женщина дает показания в полицейском участке. В свое оправдание она завила, что ребенок надоел ей своим плачем. О самой маме пока известно немного. Женщина — русская, официально она безработная, родилась и выросла в Люберцах. Также она оказалась многодетной мамой.

- Врачи сообщают, что девочка здоровенькая, доношенная, вес - 3600. Она была рождена дома, пуповина перевязана. Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося. По предварительным данным, мама одинокая, это ее пятый ребенок. В поле зрения органов системы профилактики раньше не попадала. Сейчас важно понять, что толкнуло женщину на такой поступок. Мы готовы при необходимости оказать поддержку семье, – сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Тем временем кроху осматривают медики. По предварительным данным, найденной малышке всего пять месяцев и она совершенно здорова. Правда, из-за долгого нахождения на улице в ребенка нашли признаки ОРВИ. Минувшей ночью столбики термометров в Подмосковье не поднимались выше 10 градусов.

Скорее всего, уже в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по факту оставления младенца в опасности.