Как изменится Большой Сити в Москве: Запуск маршрута МЦД, снос пятиэтажек и пять новых небоскрёбов

Московский Большой Сити ждут перемены. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Сегодняшнее совещание столичного правительства прошло в башне "ОКО" в "Москва-Сити". На нем мэр Сергей Собянин обсудил с коллегами будущее Большого СИТИ – Московского международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити" и соседних с ним промзон вместе с другими площадками под реорганизацию.

"Это крупнейший градостроительный проект России и один из крупнейших проектов такого рода в Европе, - сказал сегодня, 16 сентября, мэр столицы Сергей Собянин. - Мы поговорили о перспективах строительства оставшихся объектов "Сити" и планах реорганизации прилегающих территорий. По своим масштабам эта работа превосходит все, что мы до сих пор сделали в самом "Сити".

ЧТО СДЕЛАНО

"Москва-Сити" на Пресненской набережной в центре столицы начали строить в 1992 году.

Общая площадь - 51 гектар.

На них запланировано более 4,2 миллионов квадратных метров офисной, жилой, торговой и прочей недвижимости. Сегодня "Сити" готов примерно на 75%.

В деловом центре:

- построено более 3 миллионов квадратных метров недвижимости, причем больше половины – за последние 10 лет;

- построены пешеходный мост "Багратион" и 15 башен высотой от 55 метров до 374 метров;

- в офисах, магазинах, ресторанах и различных сервисных службах "Сити" работают более 80 тысяч человек;

- создан крупнейший в Москве транспортно-пересадочный узел, в котором пересекаются 5 линий рельсового транспорта;

- ежедневно в "Сити" приходят порядка 130 тысяч человек, постоянно проживают около 10 тысяч горожан.

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ

В ближайшие годы в ММДЦ "Москва-Сити":

- в 2020-м откроют 4 новых маршрута сити-шаттлов СТ3 (Долгоруковская ул. – Ст. Деловой центр"), СТ4 ("3-я Песчаная ул. – Центр международной торговли"), СТ5 ("Олсуфьевский пер. – Ст. Деловой центр") и СТ6 ("Мосфильмовская ул., 74 – Центр международной торговли");

- к 2024 году запустят шестую линию рельсового транспорта – будущий диаметр МЦД-4 со станциями "Поклонная гора", "Кутузовская" и "Камушки";

- до 2025 года откроют 4 станции Большой кольцевой линии метро - "Карамышевская", "Улица Народного ополчения" и "Мневники";

- обустроят причал "Москва-Сити" с одной из главных остановок линии речного трамвая от парка "Фили" до Киевского вокзала. От комплекса "Империя" проложат переход-эстакаду к будущему причалу. Суда отсюда будут отправляться каждые 4-10 минут;

- запустят новую вылетную магистраль – Северный дублер Кутузовского проспекта;

- на пересечении Северного дублера, Шелепихинской набережной и ТТК откроют новую многоуровневую развязку;

- в самом "Сити" построят кольцевую эстакаду, которая соединит "Афимолл" и соседние с ним участки делового центра. Здесь появится единая служба паркинга, несколько стоянок такси, каршеринг;

- построят до 20,5 тысяч парковочных мест, из них 17,5 тыс. уже открылись;

- построят за счёт частных инвесторов 5 башен и других крупных объектов. Это "One Tower" на участке №1 (444 м), "Империя 2" (81 м), "Sensorium Hall" (53 м) – уникальный концертный зал, многофункциональные комплексы (МФК) на участке №15 (283 м) и на участке №20 (228 м);

- благоустроят новые набережные и озеленённые пространства, в том числе со строительством новых жилых комплексов у реки. Один из первых участков - Шелепихинская набережная от ТТК до 3-го Силикатного проезда;

- по программе реновации переселят жителей из 52 старых пятиэтажек.

КОГДА ЗАВЕРШАТ

Проект Большого Сити выполнят в три этапа:

- первый – до 2020 года;

- второй – до 2025 года;

- третий – до 2035 года.