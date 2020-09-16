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Общество

«По вкусу является маргарином»: защитит ли маркировка молочки от фальсификата

Каждый пятый молочный продукт на прилавке не соответствует заявленному составу
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На молочный сектор приходится значительная доля фальсификата

На молочный сектор приходится значительная доля фальсификата

Фото: Евгения ГУСЕВА

«Продукт имеет не однородную текстуру с вкраплениями, не затвердевает в холодильнике и по вкусу является маргарином». «Решила сделать топлёное масло. Когда застыло, маслом не пахнет совсем и белого цвета как жир». Такие жалобы на молочку можно регулярно встретить на сайте информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей. При этом у большинства опубликованных на этом ресурсе нарушений значится «производитель не установлен».

Ситуация уникальная: масло и сыр берутся буквально из воздуха. Установить истину – редкая удача. Под силу разве что профессионалу. Такой курьезный случай произошел в Благовещенске – где инспектор наткнулся на сыр «Халлуми» и йогурт «Греческий» неизвестного происхождения прямо в магазине. Сколько людей успели это съесть – неясно.

И это при всех возможностях чиновников и полиции. Это признавал даже президент.

«Маркировка дает возможность потребителю прямо посмотреть весь путь от начала производства и до прилавка. Поэтому маркировка – гораздо более основательный инструмент», – отмечал глава государства в декабре прошлого года.

Как подсчитали в Россельхознадзоре, на молочный сектор приходится значительная доля фальсификата. По данным ведомства, 21,6% из общего объема молочной продукции оказался фальсифицирован, то есть каждый пятый продукт на прилавке не соответствует заявленному производителем составу.

Цифровая маркировка – проще говоря, нанесение кодов на сливочное масло и сгущенку – уже не за горами. Она начнется с 20 января 2021 года. Правда, не вся и не сразу. Фермерам, например, – отсрочка. Такие предложения – довольно мягкие – выдвинул Минпромторг.

Аргументов «за» и «против» такого решения много. В лагере «против» – некоторые производители. Мол, проблем в нашей отрасли нет, работать и так сложно, не нужно контролировать то, что мы производим, дайте работать по старинке. «За» – законопослушные производители и потребители. Но последних мало кто спрашивает.

Активные производители в первую очередь рассчитывают на минимизацию вбросов молочки в оборот – а ее умудряются тоннами поставлять в школы, больницы и детские сады.

«Большее доверие наших покупателей – не только к нашей продукции, но и к продукции других легальных производителей, нейтрализация фантомных площадок [которая существует только на бумаге], сокращение выброса на рынок некачественной продукции по ложным документам», – говорит о возможностях маркировки директор по качеству производителя экопродуктов «Вакинское агро» Надежда Пырикова. Там уже модернизировали IT-систему, товаро-учетную систему и протестировали разные решения.

«Недавно мы протестировали выбранные способы маркировки для молока, продукции в бутылках и сметаны в стаканчике. Наиболее удобным способом для бутылок стало нанесение ярлыков [наклеек] – это удобнее в плане сканирования нашим техническим зрением и агрегации. А для стаканчика выбрали печать кода на платинке. Необходимо также учитывать и то, как сканируется код на кассе», - делится опытом Надежда Пырикова.

Именно продажа на кассе – точка контроля легальности. Маркировка с каждой упаковки кассой проверяется автоматически. Иначе – приходится ловить подделки по всей стране (если улыбнется удача).

О том, что в маленьких магазинчиках в России можно нарваться на фальсификат, говорили и в «Савушкином продукте». Бренд белорусский, известный, качественный – на этом и наживаются мошенники. Правообладатель теряет не только прибыль, но и потенциальных покупателей, которые, попробовав фальшивку, бренду доверять не будут.

Сокращение объёмов незаконного ввоза и оборота молочной продукции, а также снижение числа контрафактных товаров должны будут повысить поступления в бюджет страны, отмечал директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко.

По словам исполнительного директора Goldman Group Дмитрия Гелемурзина, нововведение позволит снизить процент фальсификата в молочном секторе, а эффект от маркировки станет заметен в первые несколько лет с момента старта проекта.

Главное, что это никак не скажется на ценах. Разработчики проекта создали его на основе технологий и оборудования, которые уже используют производители, затраты до конца года берут на себя. Кроме этого, предусмотрено, что детское и лечебное питание – как наиболее важные группы молочного производства – будут маркироваться бесплатно.

КЛУБ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

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