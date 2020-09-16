Столичный НПЗ – ориентир для отрасли

Фото: сайт Московского НПЗ

Московский НПЗ посетила делегация компании «Нижнекамскнефтехим» из республики Татарстан. Представители одного из крупнейших нефтехимических производств синтетических каучуков и пластиков ознакомились с технологиями нового комплекса переработки нефти «Евро+». Напомним, старт работе объекта в июле 2020 года дал президент России Владимир Путин.

Специалисты нефтехимической компании изучили опыт применения энергоэффективных и экологичных технологий производства моторного топлива. «Евро+» впервые в России объединяет полный цикл – от подготовки нефти до выпуска продукции. С пуском комплекса Московский НПЗ увеличивает выпуск автомобильного бензина, дизельного топлива и авиационного керосина для столичного региона. Комплекс заменяет 5 установок прошлого поколения и за счет этого уменьшает воздействие на окружающую среду. Полученный опыт будет применен при строительстве нового завода компании «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане.

«На примере Московского НПЗ мы увидели, как можно эффективно и рационально использовать самые современные решения в одном проекте. Это не только дает прекрасный производственный результат, - отметил представитель строящегося нефтехимического завода в республике Татарстан Руслан Мухамеджанов. - Значительное внимание уделено охране окружающей среды. Это ощущается непосредственно на производственной площадке – здесь отсутствуют запахи, установки содержатся в образцовом порядке. Это, действительно, ориентир, на который стоит равняться».