Патриарх Кирилл наградил Вагита Алекперова орденом Сергия Радонежского

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Встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым состоялась в патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре.

«Во внимание к помощи Русской Православной Церкви и в связи с 70-летием со дня рождения Предстоятель Русской Православной Церкви наградил Вагита Алекперова орденом Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского, I степени, - отмечает пресс-служба компании. - Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» поблагодарил Его Святейшество за высокую церковную награду».

Награда от имени церкви – большая честь и высокая ответственность, но она заслужена большим количеством дел в области благотворительности. «Лукойл» и Вагит Алекперов лично многое делают для развития РПЦ в регионах присутствия компании. Это уже открытые и строящиеся в настоящее время новые храмы, поддержка общин, передача в дар икон и других культовых предметов. В том числе построены православные храмы в поселке Лиман в районе месторождения имени Владимира Филановского в Астраханской области и городе Усинске республики Коми.

Особо отметим храм святой мученицы Татианы, построенный на средства благотворительного фонда «Лукойл» два года назад в «столице» компании Когалыме. В храме хранятся чудодейственные мощи святой. Он привлекает не только людей старшего поколения, но и молодежь из разных городов России. Прикоснуться к мощам постоянно приезжают паломники из разных регионов страны.

Освятил храм святой мученицы Татианы лично Патриарх Кирилл. Причем, за помощь в строительстве президент «Лукойла» был награжден орденом Славы и Чести третьей степени, а ряд сотрудников компании патриаршими грамотами.

«С вручением ордена Славы и Чести третьей степени Вагит Юсуфович Алекперов становится полным кавалером этого высшего ордена Русской православной церкви. Таких людей в нашей стране очень мало», – отметил тогда Патриарх Кирилл.