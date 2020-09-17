Реновация пятиэтажек в Москве: В новые квартиры уже переселяются более 26 тысяч человек

В разных районах столицы участники реновации жилья отмечают новоселье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В разных районах столицы участники реновации жилья отмечают новоселье. Сейчас, по данным городских властей, переселяются 26,2 тысячи жителей. Из них новые квартиры уже вовсю обживают 20 тысяч человек. Среди них - москвичи из Северного Измайлова, района на востоке столицы, откуда стартовала реновация в феврале 2018 года.

"Северное Измайлово – типичный район в основном с пятиэтажной застройкой 60-х годов прошлого века, - сказал сегодня, 17 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра новостройки для участников реновации на улице Константина Федина. - В программу реновации включено более половины жилых домов, предстоит переселить примерно 40% жителей района. Поэтому неслучайно, что программа реновации началась именно в Северном Измайлове. После сноса расселяемых домов в районе развернется по-настоящему масштабное строительство нового жилья и социальной инфраструктуры – школ, детских садов и ФОКов для местных жителей".

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ

Сегодня в реновации в Северном Измайлове участвуют 179 домов. Причем в список попали и пять устаревших девятиэтажных домов, жители которых проголосовали за включение в программу. В новые квартиры должны переехать более 34 тысяч жителей Северного Измайлова. Кроме жилья, для них построят 13 школ и детских садов, 2 школы искусств, поликлинику, 2 ФОКа, центр социального обслуживания, здание благотворительного фонда, а также административно-деловые, торгово-бытовые и жилищно-коммунальные здания.

При этом в обновляемых кварталах станет больше рабочих мест. Их число вырастет в 3,5 раза – с 5 тысяч до 17,2 тысяч.

ТТХ

В новостройке на улице Константина Федина, 13 в районе Северное Измайлово:

- 1 090 квартир, в том числе 234 однокомнатных, 748 двухкомнатных и 108 трёхкомнатных. В ноябре сюда начнут переезжать 2 250 жителей 13 соседних расселяемых домов на 9-й и 11-й Парковой улицах, Щёлковском шоссе и Сиреневом бульваре;

- улучшенная отделка жилья и общественных зон "под ключ";

- во дворе - детская площадка с безопасным резиновым покрытием, для пешеходов - удобные тротуары и дорожки.

СПРАВКА "КП"

Программа реновации пятиэтажек в Москве началась 1 августа 2017 года. В ней участвуют 5 174 дома – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них проживает порядка 1 миллиона человек.

Сегодня идет или уже завершено переселение жителей 158 домов в 57 домов-новостроек.

Для строительства многоэтажек подобраны 464 "стартовые" площадки всего на 7,3 миллиона квадратных метров жилья во всех округах города – максимально близко к сносимым пятиэтажкам.

При этом построен 61 новый жилой дом общей площадью 0,8 миллиона "квадратов". Еще строятся и проектируются 256 домов общей площадью 4 миллиона "квадратов".