Ливень в Москве 17 сентября 2020: Стихия гнёт деревья, отрывает рекламу, улицы и переходы затопило

Сильный дождь будет в период с 15.00 до 21.00, потом станет слабее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние три дня в Москве было солнечно и казалось, что осень и будет такой теплой. Но днем 17 сентября 2020 года небо над столицей стало темным-темно, начался ливень.

Москвичи сразу же стали публиковать фотографии дождя (не было, не было и вот опять). Ливень еще не очень сильный, но уже не радует автомобилистов. Дождь они называют "дождищем" и советуют офисным сотрудникам переждать.

- Пробки в Москве уже 6 баллов, готовимся к девяточке, - написал москвич Андрей Жданов.

Потоп у станции метро Кунцевская Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сильно заливало Коммунарку, были молнии. Сейчас уже тише, но на улицу пока не выйти, - говорит москвич Валерий.

А напротив отдела полиции по району Бирюлёво Восточное ветер оторвал от земли металлический контейнер, по словам очевидцев, повреждены три автомобиля.

На станции МЦД "Фили" затопило переход. Люди вынуждены передвигаться по деревянным поддонам.

Советы, в связи с дождем, дают и в Московском паркинге.

- По прогнозам синоптиков в Москве до конца дня ожидается гроза и ветер с порывами до 20 м/с. Паркуйте автомобили вдали от деревьев и широкоформатных конструкций. Будьте внимательны, берегите себя, - сообщили в Московском паркинге.

Ливень в Москве 17 сентября 2020 года многих застал врасплох Фото: Иван МАКЕЕВ

Судя по карте Яндекс.Погода, Москву будет заливать еще несколько часов.

- Сильный дождь будет в период с 15.00 до 21.00, потом станет слабее. За это время выпадет около 30% месячной нормы осадков, - рассказала "КП" Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

Жители столицы снимают последствия урагана Фото: Иван МАКЕЕВ

Дождь будет и завтра, но уже значительно слабее. "Нудным", по словам, синоптиков дождь будет и в выходные. Стоит обратить внимание, что ожидается резкое снижение температуры до +12 градусов днем. Ночью в Москве будет около +7 градусов, а в Подмосковье около 0 градусов.

Судя по карте Яндекс.Погода, Москву будет заливать еще несколько часов

Важно

Готовимся к пробкам 9 баллов

- Погода сегодня уж очень не очень. Дождь и гроза будут преследовать жителей Москвы до конца дня. Увы, непогода всегда отражается на дорожном трафике. К ним добавляются дорожные работы — и вот, с 17.00 до 20.00 ждем до 9 баллов, - сказали в Департаменте транспорта Москвы.

В ведомстве посоветовали пользоваться метро и автобусами, а то и так в центре будет особенно плотно.

Готовимся к пробкам 9 баллов

Моментально подорожало такси

Жители города, понятное дело, хотят попасть скорее домой, чтобы не промокнуть. А такси по привычным маршрутам стало дороже почти на 50%.

- Обычно от Старого Петровско-Разумовского проезда до Дубнинской везут где-то за 400-500 рублей. А тут 850 рублей! Эконом называется, - возмутилась москвичка Вероника.

Как объясняют таксисты, во время дождя мало желающих водителей забирать людей. Почему?

- Потому что люди вызывают машину и не ждут. Пока мы доезжаем через пробки, а они уже уехали с коллегами, в метро, передумали. Или дождь заканчивается, они-то отменяют заказ, - рассказывает таксист Александр.