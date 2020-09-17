Синоптики рассказали, когда в Москву придет бабье лето

Уже с понедельника погоду начнет определять солнечный антициклон Фото: Михаил ФРОЛОВ

В такую погоду хочется грустно шутить: мол, в ближайшие 8 месяцев лето доступно только за деньги. А сейчас к старой шутке придется добавлять – за деньги, с ПЦР-тестом, в тех странах, с которыми Россия возобновит авиасообщение и в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Но – не будем о грустном. Лето еще и в Москве будет! Бабье лето.

Уже во вторник, 22 сентября, Гидрометцентр России обещает +20 градусов, а в среду и вовсе +23. Солнце и ни намека на дожди! Чем не лето? Синоптики центра «Фобос» заглядывают еще дальше и обещают 20-градусную солнечную теплынь как минимум до субботы, 26 сентября.

- Да, нам бы выходные продержаться! Уже с понедельника погоду начнет определять солнечный антициклон, - делится подробностями главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Сначала он повернется к нам своей холодной частью, но потом воздух начнет прогреваться. Бабье лето в этом году приходит эпизодами. Во вторник и среду была прекрасная солнечная погода – чем не бабье лето? Сейчас перерыв. На будущей неделе оно нас снова порадует. Хотя в принципе, по метеороогическим канонам, после осеннего равноденствия, то есть после 21 сентября, говорить о каком-либо лето, даже бабьем, уже не правильно. Но сейчас все меняется.

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