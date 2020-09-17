Наше Подмосковье: «Добродел» вам в помощь

Под окнами дома у жителя Егорьевска Игоря Базанова возникла проблема - старый тополь, посаженный здесь много лет назад, совсем обветшал и норовил рухнуть кому-нибудь (не дай бог, конечно) на голову.

- Как ветер начинается - ветки ломаются, летят вниз. Очевидно, что дерево стало уже представлять опасность для жителей двора, - рассказывает мужчина. - Я написал об этой проблеме на портал «Добродел».

Егорьевск: опилка деревьев

По словам Базанова, на его сообщение и приложенные к нему фото местные чиновники отреагировали оперативно: уже через пару дней приехали рабочие, аккуратно спилили старый тополь, все за собой убрали. Красота!

БЫСТРО И БЕЗ ВОЛОКИТЫ

Жители Московской области пишут на портал «Добродел» о сотнях подобных проблем. Так в Балашихе после сигнала Владимира Голубятникова провели ремонт качелей на детской площадке. Из-за сломавшейся детали с дворового аттракциона упала его дочка. «Качели – источник повышенной опасности. Последствия поломки могли быть очень серьезными», – рассуждает он. После обращения на «Добродел» качели починили в тот же день!

Балашиха: тротуар, было

Балашиха: тротуар, стало

Люди жалуются на ямы во дворах, стихийные свалки, неблагоустроенные тротуары, заросли борщевика, отсутствие фонарей или парковок. Сотни тем. Сотни вопросов. Сегодня на портале можно выбрать 600 категорий запросов по самым разным направлениям.

Сервис «Добродел» был создан по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва 5 лет назад и за это время стал одной из главных площадок, где жители могут жаловаться на волнующие их темы, а местные власти - отчитываться о проделанной работе. Как показала практика, так намного проще контролировать работу чиновников на местах - есть конкретные сроки в течение которых профильные службы и ведомства обязаны ответить гражданину и решить его вопрос. Все происходит быстро и без лишней волокиты - не нужно никуда ехать, все ответы получаешь онлайн.

Развилка: качели, было

Развилка: качели, стало

К слову, многие проблемы вообще решаются в течение одного дня. Из последних случаев, например - увезли скопившийся мусор на контейнерной площадке в окрестностях Пушкино, спилены аварийные деревья на аллее в Сергиевом Посаде, заменен сломанный дорожный знак в Мытищах.

По статистике за 5 лет портал «Добродел» получил от жителей 3,7 млн сообщений и решил более 1,7 млн проблем.

ЖИТЕЛИ САМИ СОСТАВЛЯЮТ ПЛАНЫ РЕМОНТА ДОРОГ

По поручению губернатора члены областного Правительства регулярно выезжают на места, и разбор решения проблем, заявленных жителями на «Доброделе» - один из главных пунктов программы.

Королев: мусор, было

Королев: мусор, стало

Впрочем, функционал «Добродела» позволяет жителям не только сообщать о проблемах, которые можно решить оперативно, но и напрямую участвовать в составлении планов по ремонту дорог, тротуаров, объектов социальной инфраструктуры. Пользователи «Добродела» имеют возможность голосовать за предложенные варианты, таким образом выбирая самые актуальные направления, куда областные власти должны в первую очередь направить ресурсы.

Так, в 2020 году на портале провели уже 12 голосований и 64 опроса - в них приняли участие более 580 тысяч человек. Жители Подмосковья выбирали, какие дороги нужно отремонтировать, где провести линии освещения, где не хватает детских площадок и прочих объектов благоустройства.

Подольск: детская площадка, было

Подольск: детская площадка, стало

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Неделю мы начинаем с разбора ситуаций в каждом муниципалитете»

Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор Московской области:

«Неделю мы начинаем с разбора ситуаций в каждом муниципалитете. (По понедельникам проходит большое селекторное совещание Правительства региона, на каждом из них губернатор разбирает жалобы, поступающие от жителей разных населенных пунктов через портал «Добродел» и другие площадки, - Авт.). Житель имеет возможность обратиться с просьбой, предложением на соответствующий адрес, самый популярный - «Добродел». Как известно, жизнь состоит из деталей и мелочей. Дорогостоящие, ресурсные просьбы и предложения требуют времени и денег. Но абсолютное большинство, а именно 8 из 10 жалоб - это то, что наша команда также должна решать посредством внимательного отношения и чуткости к жителям».

КОНКРЕТНО

Как оставить жалобу или предложение

1. Процесс регистрации занимает менее минуты. Это можно сделать на сайте dobrodel.mosreg.ru, либо скачав мобильное приложение «Добродел» (есть версии и для Android, и для iOS).

2. Переходим в раздел «Сообщения».

3. Далее:

- выбираем категорию и свой городской округ;

- описываем суть проблемы;

- прикрепляем фотографии;

- выбираем точное местоположение проблемной зоны на карте;

- нажимаем кнопку «Создать сообщение».

4. Проблема рассматривается профильным ведомством в течение 24 часов (!!!). После этого исполнитель либо оперативно устраняет проблему, либо назначает дату ее решения.

5. В конечном итоге житель получает отчет о проделанной работе.

КСТАТИ

Где живут самые активные пользователи (по количеству обращений на портале)

1. Подольск

2. Мытищи

3. Химки

4. Раменский

5. Одинцовский