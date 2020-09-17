На Москву вылилось более половины месячной нормы осадков

С подтоплениями по всему городу сейчас борются бригады «Мосводостока» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столицу пришли первые мощные осенние дожди. Сегодня, 17 сентября, по данным на 21.00, в некоторых районах Москвы выпало до 36 миллиметров осадков. Это более половины месячной нормы сентября.

Как сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы, из округов больше всего досталось Северному - 35 мм осадков, Северо-Восточному - 35,8 мм, Восточному - 30,2 мм и Юго-Восточному - 28 мм.

В столицу пришли первые мощные осенние дожди Фото: Иван МАКЕЕВ

С подтоплениями по всему городу сейчас борются бригады «Мосводостока». Сильный ветер тоже натворил немало. На улицах повалены 27 деревьев и повреждены 10 автомобилей. Пострадавших нет. Никаких сбоев в работе городских систем жизнеобеспечения нет.

Из-за ухудшения погоды коммунальные службы остаются в режиме повышенной готовности. Круглосуточно дежурят аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Им поручено оперативно выезжать на место при падении деревьев, повреждении линий электропередач, рекламных конструкций, кровли зданий, дорожных знаков и указателей.

О подтопления и других ЧП во время ливня можно круглосуточно сообщать в единый диспетчерский центр - (495) 539-53-53 или в центральную диспетчерскую ГУП «Мосводосток» - (495) 657-87-03.

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