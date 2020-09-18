Последствия ливня в Москве: Повалена сотня деревьев, испорчены десятки машин, центр города залило

На Москву обрушился сильный ливень Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильный ливень с ураганом куролесили в Москве почти сутки. За это время в городе выпало до 76% осадков - это практически месячная норма.

"По данным на 8.30 пятницы, 18 сентября, сильнее всего дождь лил в Центральном (49,5 мм осадков), Западном (45,1 мм), Северо-Западном (41,2 мм) и Северо-Восточном (39,3 мм) округах, - сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы. - Ветер повалил 116 деревьев. Повреждены 35 автомобилей. Пострадавших нет".

Сорванный ветром с места гараж-ракушка на ул. Загорьевская повредил припаркованные машины Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Подтопления в некоторых районах города оперативно устраняли аварийные бригады "Мосводостока". Всего на борьбу с последствиями стихии вышли около 300 сотрудников коммунальных служб и более 100 единиц техники. Аварийные бригады инженерных компаний и окружных префектур дежурили круглосуточно. Во время сильных ливней и ураганов они готовы оперативно выехать в случае падения деревьев, обрыва линии электропередач, повреждения рекламных конструкций, кровли здания, дорожных и домовых указателей.

Как отметили в Комплексе городского хозяйства Москвы, непогода не повлияла на системы жизнеобеспечения столицы. Коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. По прогнозам синоптиков ближайшие сутки в городе также будут дождливыми. Сообщения о подтоплениях круглосуточно принимают операторы центральной диспетчерской ГУП "Мосводосток" - (495) 657-87-03.

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