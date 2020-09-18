"Лжи здесь больше, чем правды": российский режиссёр раскрыл всю правду о кастингах с сексом

Режиссер РОдион Бельков Фото: Instagram.com

История с сексуальными домогательствами в павильоне самого Мосфильма, вот уже несколько дней не сходит с лент новостных агентств. А началось все с обвинений актрисы Марии Русановой в адрес режиссера Родиона Белькова. Девушка сначала в красках описала журналистам, как киношник предложил ей раздеться на камеру, а когда она отказалась, не давал ей уйти и даже попытался ударить. А потом все обстоятельства изложила в заявлении в полицию. В органах начали проверку, но дело пока не возбуждено. Тем временем Родион Бельков прервал молчание и назвал все случившееся больной фантазией актрисы.

- Родион, Мария говорит, что Вы не режиссер вовсе. Что не сняли ни одного фильма.

- Она может говорить всё, что угодно. Но вы же понимаете, что это неправда. Ещё в 2015 году, будучи студентом ВГИКа, я стал победителем знаменитого кинофестиваля «Окно в Европу». Снял фильмы: "Мой путь", "Мама, не уезжай", "Юнона и Авось".

- Расскажите, что же произошло на том кастинге?

- На кинопробах в Мосфильме за два дня побывало около сорока человек (21 человек в первый день и 17 человек во второй день) и ни у кого из участников проб нареканий в наш адрес и к нашей работе не возникло. Актриса Мария Русанова, которая пришла на пробы 11 сентября в 21.00, с самого начала показала себя конфликтной, пришла не в назначенное для неё время (16.00), а по своему усмотрению. В это время были назначены пробы для другой актрисы. Мне пришлось пригласить Марию Русанову в павильон без очереди. С порога актриса заявила: «не буду участвовать в проекте». После этого мы открыто сказали Марии Русановой, что более смысла её задерживать мы не видим, тем более кинопроб ждёт ещё одна актриса. Она ответила, что «просто так не уйдёт», начала вести видео- и фотосъёмку (на мобильный телефон) без разрешения администрации съёмочной группы, вести себя агрессивно, хватать чужие вещи и оборудование, находящееся в павильоне. Я попросил администратора вывести девушку за дверь, а сам пригласил в павильон другую актрису. С другой актрисой мы проводили фотосъёмку с 21.10 до 22.00 (в течение 50 минут). По выходе из павильона, я обнаружил, что актриса Мария Русанова никуда не ушла, а до сих пор находится в гримёрке. На вопрос к своему администратору: «Почему девушка до сих пор ещё здесь», я получил ответ: «Она хотела зарядить телефон». Мария Русанова продолжила пререкания и оскорбления членов съёмочной группы и спустя пять минут всё-таки ушла. Никто (как это пытается представить актриса) Марию Русанову в павильоне не удерживал, физическую силу к ней не применял. Напротив, актрису просили покинуть павильон, но более часа не могли этого добиться (она без объяснения причин и без разрешения осталась в гримерке — очевидно, с целью продолжить конфликт).

- Она уверяет, что вы предлагали ей раздеться. Это так?

- Лжи тут больше, чем правды. Русанова была приглашена на роль модели в фильме. Не на главную роль, а в массовку. Мало того, что она не подходит по комплекции, так она ещё и сделала вид, что не понимает, что входит в задачи модели, поскольку, конечно же, ни разу не участвовала в показах. Тогда зачем приходить? Есть множество девушек, которые участвовали в показах и имеют право претендовать на эту роль.

- Зачем ей надо было придумывать историю с домогательствами с вашей стороны?

- Это просто "золотая жила". Обвинить в чём-то режиссёра и стать известной на пустом месте, не прилагая никаких усилий. Журналисты ведь цитируют всё, что она ни скажет. Не надо забывать, что это актриса. Её фантазия бежит впереди неё. Она начинает выдумывать и ей уже кажется, что придуманная ею реальность интереснее настоящей. Но не стоит забывать, что в уголовном кодексе на этот счёт есть статьи «Клевета» и «Заведомо ложный донос».

- Вы будете подавать на неё заявление?

- Если я подам на неё заявление, все скажут, какой я плохой, мол, обижаю бедных актрис. Не думаю, что её это остановит. Она так и будет врать. Это её личная шизофрения. Кстати, об этом наш будущий фильм. Он о современном шоу-бизнесе, где всё перемешалось - и правда, и ложь. Это некое всеобщее сумасшествие. Не удивительно, что наш сценарий затрагивает "за живое" современных актрис. Скоро сами всё увидите!