«Наша задача - оснастить каждый колледж оборудованием по последнему слову техники»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил работу учебного центра Bosch в Щелкове

В Московской области из года в год растет число ребят, которые после школы идут в колледжи для получения рабочей профессии. Для многих это гарантия достойного будущего - хорошие специалисты всегда в цене. Тем более, что многие подмосковные колледжи готовят мастеров для крупнейших компаний, в том числе международных, которые работают на территории Подмосковья. Например, в этом году Правительство Московской области подписало аналогичное соглашение с ООО «Роберт Бош» - российским представительством знаменитого немецкого холдинга Bosch. На базе Щелковского холдинга создан учебный центр. При этом Московская область за счет регионального бюджета отремонтировала помещения для подготовки будущих специалистов, помогла приобрести специализированное оборудование.

Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв приехал в Щелковский колледж, чтобы проверить работу учебного центра Bosch. Студенты колледжа пригласили губернатора в гости в августе, во время телеэфира на канале 360.

- Около половины ребят в Подмосковье после 9-го класса идут в колледжи, - напомнил губернатор. - Наша задача - оснастить каждый из 49 колледжей в МО оборудованием по последнему слову техники, тренажерами, которые позволяют реально освоить профессию, быть востребованными.

Андрей Воробьёв отметил, что помимо технической части ключевую роль в подготовке будущих спецов играют, конечно же, и наставники.

- Мы приглашаем в колледжи опытных руководителей, знающих нюансы профессии, специфику, современные тенденции. И ребята будут выходить отсюда уже во всеоружии. Кроме того, они участвуют в соревнованиях World Skills (национальные и мировые чемпионаты по рабочим специальностям, - Авт.), выигрывают золотые медали, которые дают признание всей Московской области.

В учебном центре Bosch сейчас готовят мастеров по ремонту и обслуживанию легковых и грузовых автомобилей, специалистов по диагностике, электрическим и гибридным приводам, электрическим системам автомобиля. При этом важно, что все студенты, прошедшие здесь бучение, в будущем будут трудоустроены в автоцентры с оборудованием Bosch.

- У нас в колледже очень хорошая подготовка, - рассказывает студент 3-го курса Щелковского колледжа Кирилл Андрюшин. - Но при этом всегда нужно совершенствоваться. Сейчас мы готовимся к национальному чемпионату WorldSkills. В прошлом году я уже участвовал в этих состязаниях и занял третье место. Сейчас нацеливаюсь на победу!

Стоит отметить, что в Московской области сейчас действует 21 соглашение со стратегическими партнерами о подготовке для них кадров на базе подмосковных колледжей. Так, поток новых специалистов из числа выпускников налажен на завод «Мерседес» в Солнечногорске, «Хино» в Химках, компанию «Ростелеком», аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» и многие другие компании.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• 3,7 тысячи ребят по 11 направлениям проходят сейчас бучение в Щелковском колледже.

• В ТОП-100 колледжей России входило учебное заведение в 2019 и 2020 годах.