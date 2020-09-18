Москва стала лидером медиарейтинга регионов по цифровизации

Российская компания-разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей «Медиалогия» подготовила рейтинг регионов в контексте цифровизации за лето 2020 года. На первом месте традиционно расположена Москва. В топ-5 медиарейтинга вошли Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Московская область и Краснодарский край.

На высокое место столицы в рейтинге повлияли ключевые сообщения СМИ о развитии цифровых технологий. В том числе, ярким поводом стало вхождение Москвы в топ-20 городов Европы, наиболее перспективных для инвестиций в технологии, инновации и стартапы. Также сообщалось, что на Московском нефтеперерабатывающем заводе открыли новый современный комплекс переработки нефти. За счет использования российских технологий и оборудования создан по-настоящему современный промышленный объект с высоким уровнем автоматизации, насыщенный цифровыми технологиями и решениями.

Напомним, 23 июля Московский нефтеперерабатывающий завод ввел в эксплуатацию установку Евро+, которая заменит сразу пять объектов прошлого поколения и позволит предприятию дополнительно сократить воздействие производства на окружающую среду на 11%. Команду о запуске установки дал президент России Владимир Путин по видеосвязи.

"Благодаря новому комплексу существенно повысится эффективность переработки нефти на Московском НПЗ, увеличится выпуск бензина, дизельного топлива, авиакеросина. Все это позволит более гибко реагировать на запросы рынка: стабильно, бесперебойно поставлять топливо на АЗС, в аэропорты столичного региона", - сообщил президент.